傳中國要求銀行減持美公債 美債殖利率走高

傳出中國當局要求銀行控制美債持有部位，美元指數下跌。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國監管機關出於對市場波動性的憂慮，據悉要求金融機構控制持有的美國國債規模，此消息使美國公債持續走跌。

知情人士透露，中國官員已敦促銀行限制美國國債的購買，並指示高曝險的銀行削減持有部位。中國官員並沒有提供任何具體的減持目標，或減持時限，該指示不適用中國官方持有的美國國債。

請繼續往下閱讀...

10年期美國國債殖利率9日盤中上升至4.21%，30年公債殖利率升至4.88%。彭博美元現貨指數下跌0.2%。

報導說，雖然中國該要求的出發點是分散風險，但可能強化近期的一個全球趨勢：在對美國資產疑慮加劇之際，印度、巴西等國家已降低對全球最大債券市場的曝險。川普對格陵蘭的威脅等地緣政治風險，加劇市場不安情緒，引發投資人尋求黃金等替代資產。

麥格里集團策略師貝里（Gareth berry）說，「這是某種模式正在形成的最新證據，顯示美元長期結構性外流的預期並非只是幻覺」。

與此同時，XTB研究主管布魯克斯（Kathleen Brooks）表示，初步拋售規模較有限。她說，「如果中國以大規模拋售計畫，擺脫所持有的美國國債，將引發美國及全球債券殖利率飆升，並對全球經濟造成重大干擾」。

她補充，「債券市場普遍認為，中國不會大舉拋售美國國債，而如果他們真的降低持債規模，也將以緩慢漸進方式進行，這就是為什麼債券殖利率迄今多半穩定的原因」。

美國官方數據顯示，中國投資人持有的美國國債已從2013年底的1.32兆美元最高峰腰斬至6826億美元，創2008年以來最低點。若將中國持有的美國機構債券與股票一併計算，自2023年底以來，中國對美國證券的整體投資規模保持相對穩定。中國是第3大美國國債持有國，僅次於日本與英國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法