魏哲家拜會高市早苗 許美華讚：行走的台灣大使！

台積電董事長暨總裁魏哲家於今拜會日本首相高市早苗。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家（CC Wei）於今日拜會日本首相高市早苗，台積電證實，公司正在評估規劃熊本二廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。對此，反紫光奇遊團成員許美華笑說，「魏哲家現在根本是行走的台灣大使！」

台積電表示，魏哲家手上拿的書是高市早苗著作，書名是強《美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」》。（路透）

許美華今日於臉書發文提及，繼去年3月進白宮，跟美國總統川普、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）並肩開記者會；今天，魏哲家換成跟日本高人氣首相高市早苗平起平坐。

魏哲家拜會高市早苗，帶來台積電規劃熊本第2座晶圓廠改採3奈米先進製程的好消息，對正在為改選拼搏的高市首相，無疑是個利多政績強心針。

看到CC魏（魏哲家）神情輕鬆的跟高市Sana醬對坐而談，講一個去年3月魏哲家進白宮開記者會好笑的事。

去年三月初，川普來邀請魏哲家進白宮開記者會，CC有點緊張，所以找了好友輝達執行長黃仁勳一起去壯膽。結果，沒想到稍早幾天，白宮發生了一件意料之外的新聞事件，就是烏克蘭總統澤倫斯基跟川普、美國副總統范斯會面，雙方互嗆火藥味十足，結果最後整場大翻臉，川普直接把澤倫斯基「請」出去。

也因為這個意外事件，川普跟魏哲家的記者會延後了幾天。結果，後來黃仁勳有事得先離開，沒辦法留在DC陪兄弟一起開白宮記者會，魏哲家就只好一個人硬著頭皮上陣了。

看到澤倫斯基前幾天才在白宮跟川普大吵一架，CC魏當時進白宮真的很緊張。結果如何，大家都知道了。川普對魏哲家笑容滿面，推崇台積電是家了不起的公司、魏哲家是偉大的企業家，沒有講什麼讓人接不下去的話，讓CC魏鬆了一口氣，雖然人生第一次在白宮開記者會還是心跳加速。

「這是CC自己講的，所以係金欸」。經歷過去年白宮記者會的震撼教育，一年後，魏哲家跟人格特質親和溫暖的高市對談，心情應該輕鬆很多了。

許美華坦言，「雖然只是在一旁聽故事、見證歷史，但我還是同感驕傲。看到魏哲家帶著台積電、帶著台灣，走上世界舞台，與美、日領導人平起平坐，走到之前台灣人無法想像的遠方～一次次的歷史時刻，感動。」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「敬佩感恩」、「就是超級大使啊！」、「根本三贏」、「護國神山不是叫假的！」、「太棒了，這才是走向國際」。

