魏哲家與高市合照 手上拿著她的著作是這本書

台積電董事長兼執行長魏哲家（左二）今天拜會日本首相高市早苗（右二）；左為台積電副總經理李俊賢，右為日本內閣官房長官木原稔。（法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家於今日拜會日本首相高市早苗，台積電證實並指出，公司正在評估規劃熊本二廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。魏哲家拜會高市時，手上還拿著一本書，仔細一看竟是高市的著作，也是她主張引進台積電赴日本投資設廠，才能帶動日本經濟與重返半導體成長軌道的重要論述。此書被視為台積電赴日投資設廠的「日本政治藍圖」，如今似乎正一步步具體成形。

台積電表示，魏哲家手上拿的書是高市早苗著作，書名是強《美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」》（暫譯：邁向美麗、強韌、成長的國家——我的「日本經濟強韌化計畫」。

請繼續往下閱讀...

根據網路彙整資料顯示，當時台積電才剛宣布赴日本投資熊本一廠，高市在書中主張，日本應進行「危機管理型」的大規模財政投入，她特別點出，半導體是「產業的糧食」，在數位化與低碳社會中，若不能自主掌握半導體供應鏈，日本的經濟與國防將極其脆弱。這促成後來日本政府對台積電補助依據。

高市在這本書也提出「經濟安全保障」論述。高市指出，就分散風險而言，日本必須減少對特定國家的供應鏈依賴；技術引進方面，她主張日本應積極邀請具備世界頂尖技術的企業例如台積電到日本設廠，這不僅是為了產能，更是為了重新讓日本停滯已久的半導體業，重新發展人才培育與建立設備、材料產業鏈。

她並提出「日本經濟強韌化」的三大支柱，包括確保半導體晶片穩定供應、帶動地方經濟復甦、水電等基礎設施的整備。高市在書中大膽主張，半導體廠是高耗能的產業，日本必須重啟核電並研發次世代反應爐（SMR），她認為，穩定的電力供應是吸引台積電等科技大赴日本投資設廠的必要條件。

日媒報導，魏哲家今會見高市表示，3奈米技術是應用於AI與智慧型手機的最先進製程。他深信，這不僅能促進地方經濟成長，也將為日本AI產業奠定重要基礎。高市也表示，日本政府將以官民合作方式，積極推動國內的危機管理投資與成長型投資，並將AI與半導體定位為核心戰略產業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法