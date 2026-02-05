外媒鎖定「這3檔」是二月最強布局 台積電入列

外媒點名二月最值得買的3檔股票。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）競賽在2026年仍持續升溫。投資媒體《The Motley Fool》指出，投資資金最值得流向的地方之一，就是運算領域的領導企業。投資AI運算公司，等於押注那些現在就能賺錢的企業，而不是完全依賴生成式AI最終能否成功。投資人可能要多年後才會看清生成式AI的全部影響，但到那時，市場已經會在輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）與台積電（TSMC）身上砸下數兆美元。因此，這三家公司成為2月最值得關注的投資標的，投資人本月可考慮布局。

輝達與博通

報導指，輝達與博通都在打造運算晶片，但走的是不同路線。輝達設計的是圖形處理器（GPU），適合處理各種不同任務；而博通則設計客製化AI晶片，專門針對特定工作負載打造。

兩家公司營收都在快速成長。輝達資料中心部門（涵蓋AI產品）在2026會計年度第3季成長66%，博通AI半導體部門營收成長74%。隨著客戶持續擴大運算能力，兩家公司產品需求也可望同步上升，都是值得投資的標的。若將資金平均分配在兩者之間，投資人成功機率更高。

雖然輝達GPU用途更廣，但不太可能被取代，因為AI訓練往往需要處理各種非結構化資料，只有GPU能有效應付。博通的優勢則在於推論階段，當提示與回應變得較為固定時，客製晶片能提供更高效率的運算方式。無論如何，兩家公司都在爭奪一個龐大的市場。

輝達預估，全球資料中心資本支出到2030年將達3兆至4兆美元，遠高於2025年的6000億美元。這包含建設與運算成本，不論由哪家公司提供晶片。這代表未來多年都將是一個巨大的機會，因此輝達與博通都是值得長期持有的股票。

台積電

輝達與博通負責設計晶片，但實際製造則由台積電完成。台積電是全球最大的晶圓代工廠，市占率遙遙領先，營收也遠超競爭對手。台積電也正逐步分散地理風險，在美國與全球多地興建大型晶圓廠，降低單一地區風險，使這檔股票比外界想像更穩健。

台積電同樣看好AI需求，預估AI晶片在2024至2029年間的年複合成長率將接近60%。不過台積電也生產非AI用途晶片，因此整體成長率會被其他業務稍微拉低。整體而言，公司預估今年美元營收成長約30%，顯示這檔股票有機會跑贏大盤。

目前台積電本益比約為預估未來盈餘的24倍，估值也算合理。

