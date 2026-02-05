輝達助拳！三星電子總市值首逾千兆韓元 刷新南韓紀錄

南韓三星電子總市值本月4日首度站上1000兆韓元大關，創下韓企先河。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）昨（4）日總市值站上1000兆韓元（約新台幣21.68兆元）大關，成為首家總市值逾千兆韓元的南韓企業，改寫韓企紀錄。

韓聯社報導，南韓交易所證實，4日三星電子每股股價盤中一度達到16.94萬韓元，較前一交易日上漲1.13%，刷新歷史新高，促使三星電子總市值突破1002兆韓元（約新台幣21.72兆元），成為首家總市值逾千兆的南韓企業。若以收盤價為準，三星電子股價每股16.91萬韓元，較前一交易日上漲0.96%，截至收盤的總市值達1001兆107億韓元（約新台幣21.7兆元）。

請繼續往下閱讀...

三星電子股價近期漲勢相當驚人。去年10月27日，每股收盤價突破10萬韓元，本月3日再突破16萬韓元，不斷刷新紀錄。韓聯社分析認為，三星電子得益於去年下半年起全球人工智慧（AI）投資大增，拉抬晶片需求、價格飆升。

與此同時，知情人士上月告訴路透，三星電子計劃於本月開始生產下一代高頻寬記憶體晶片HBM4，並將其供應給輝達（Nvidia）。受此影響，三星電子去年第4季營業利潤首次突破20兆韓元（約新台幣4300億元），創下歷史新高，並刷新韓企紀錄；今年全年營業利潤更有望超過130兆韓元（約新台幣2.82兆元）。

台積電4日股價收在1785元，總市值約46.29兆元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法