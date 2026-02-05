美股收盤》AMD崩逾17％！費半重挫4.36％ 台積電ADR跌近3％

週三美股漲跌互見，科技股表現不佳。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕受到AMD、Palantir等科技股下跌拖累，週三美國股市漲跌互見，道瓊工業指數上漲260.31點、0.53%，標普500指數下跌0.51%，斯達克指數下跌1.51%，費城半導體指數大跌4.36%，台積電ADR下跌10.01美元，跌幅2.98%，收在325.74美元。

綜合外媒報導，投資人擔心人工智慧相關類股估值過高，晶片製造商超微半導體公司（AMD）公布季度營收預期令投資人失望，並暗示其在與人工智慧巨頭輝達的競爭中舉步維艱，AMD週三股價暴跌17.31%，輝達則下跌3.41%。人工智慧數據公司帕蘭泰爾（Palantir）暴跌近12%，逆轉前一天的大幅上漲。其他晶片公司如博通下跌3.8%，美光下跌9.5%。

美國生技大廠AMGN（安進）財報優異，股價大漲8%，則是推動道瓊上漲的股票之一。投資人從科技股轉向價值型股票，Honeywell（霍尼韋爾）上漲近2%，也提振道瓊指數。

薪資管理公司ADP週三公布美國1月私部門就業成長月度數據，顯示當月僅增加2.2萬個就業機會，低於專家先前預測的4.5萬個。目前投資人聚焦Alphabet週三盤後公布的財報，另一家「七巨頭」成員亞馬遜將於週四公布財報。

道瓊工業指數上漲260.31點或0.53%，收報49501.30點。

標普500指數下跌35.09點或0.51%，收在6882.72點。

那斯達克指數下跌350.61點或1.51%，收22904.58點。

費城半導體指數下跌347.18點或4.36%，收7619.16點。

