去Costco別再只買烤雞！她曝真正撿便宜的地方在「這一區」

美式賣場好市多（Costco）一向被視為撿便宜的好去處，烘焙區更是許多會員的必買區域。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）一向被視為撿便宜的好去處，但專家發現，Costco以實惠最划算的好康，未必是在多數消費者第一時間會注意到的地方。來自美國賓州的創作者迪瓦恩（Jacquelyne Devine）指出，烘焙區（Bakery）其實才是Costco「最超值優惠商品」的集中地，她以自身經驗出發，分享了幾項選購重點。

《福斯新聞》報導，迪瓦恩建議消費者，可以注意Costco烘焙區的「虧本引流商品」（Loss Leaders），在其他地方幾乎找不到同等價格的商品。包括售價 5.99 美元的科克蘭（Kirkland Signature）兩條裝法國長棍麵包，以及通常售價介於 5.99 至 7.99 美元之間的 12 入 科克蘭奶油可頌。

請繼續往下閱讀...

Costco 去年秋天推出的超大尺寸季節限定南瓜派，售價同樣只要 5.99 美元。迪瓦恩形容，這款南瓜派早已成為她家中的「必備品」，直言「以這樣的尺寸和品質來看，根本是撿到便宜」。

再來是善用餐前準備並冷凍保存，來延長食材使用壽命。迪瓦恩表示：「凡是我們短期內吃不完的，我都會直接冷凍保存。」其中，她特別喜愛 Costco 的可頌。

她說，自己經常利用可頌搭配 Costco 的烤雞，製作成雞肉沙拉三明治，既簡單又經濟實惠。她再次強調：「想要把食物用得更久，關鍵就是：吃不完的全部冷凍。」

迪瓦恩也分享，從冷凍庫取出可頌後，只需微波 45 到 60 秒即可食用。她補充：「瑪芬也是一樣冷凍保存，解凍後的品質好得令人意外。」

另外還有在生日或紀念日時，考慮平片式蛋糕（Sheet Cake）。身為3個孩子的母親，迪瓦恩表示，Costco 的平片式蛋糕是她的固定首選。她指出：「可以在烘焙區使用訂購單提前客製化下單，或直接購買現成款式。」在她看來，這些蛋糕「真的非常好吃」。

最後是不妨嘗試幾款「放縱系」烘焙商品。迪瓦恩特別點名口味濃郁的覆盆子檸檬瑪芬蛋糕，並建議：「可以對半切分，延長食用時間。」她也推薦 6 入藍莓焦糖起司可頌，儘管單顆價格高於一般可頌，但她認為值得一試，因為「它就是那種奢華又好吃的品項」。

迪瓦恩強調，消費者不必因為「大量包裝」而卻步。她表示，只要善用冷凍、事前規劃，並了解哪些食物適合延展使用，Costco 烘焙區同時兼具價格與品質優勢。

美國餐飲月刊《Food & Wine》也指出，Costco 烘焙部門的核心優勢就在於「量」，無論是單一商品的尺寸，或每包商品的數量都相當驚人。

不過美食網站《Tasting Table》也提醒，Costco 烘焙部門「並非每一項商品都是完美選擇」，因為「即使是美國最受歡迎的批發賣場，也不可能每件事都做到完美」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法