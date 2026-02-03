精測1月營收4.54億元創新高 股價漲停創新天價

精測總經理黃水可。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）公布1 月合併營收4.54億元，較2025 年 12 月成長16.2 %，較去年同期提升19.3%，呈現月與年皆雙成長，並創歷史新高；精測表示，因受益公司業務全球開拓市場，與客戶在產品研發、技術支援及供應鏈管理方面緊密合作，帶動營收成長。精測今股價先行反映營收，逆勢漲停達3775元作收，一舉漲340元，創新天價。

精測進一步說明，營收主要動能來自於人工智慧（AI）、應用處理器（AP）以及相關晶片測試服務需求強勁，推升測試介面板的使用量大幅成長。隨著生成式AI正快速滲透資料中心與雲端伺服器，高功耗晶片的測試量因此同步激增，精測提供先進測試介面解決方案，幫客戶解決高功率測試時散熱的問題，可以提供客戶當下或未來產品更高功率的測試需求，進一步鞏固在高階晶片測試市場的領導地位。

展望2026年，精測表示，晶片設計與封裝技術的難度同步提升，測試環節已成為提升良率與測試效能的技術門檻。測試介面的角色變得尤為重要，精測將持續投入在高頻寬、高功率測試需求的研發，滿足客戶日益複雜的測試需求，同時提升公司在全球測試市場的競爭優勢。

