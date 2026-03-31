台股陷極端分化危機！ 高達50％個股跌破年線

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基（右）、前國泰投信董事長張錫。（寬量提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股加權指數自今年1月正式站上3萬點歷史新高，日成交金額常態性突破8000億元，儘管台股已正式晉升全球前十大的關鍵資本市場，但仍有1071家、高達50%的公司股價跌破年線，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基今日指出，由AI主導的新資本世代，企業需換腦思考，以「四大資本市場行動綱領」扭轉困境。

李鴻基表示，現階段台灣股市已由10年前以高殖利率、價值投資為主的導向，演進成以支援全球 AI 成長、高度資本支出為主導的「成長型資本市場」，在此既廣且深的「深海大時代」中，企業如同海洋生態物種般極其豐富多元。以 AI、台積電（2330）及其供應鏈為主的大型企業如同「海中巨獸」，持續吸納資源長成為超乎想像的大型國際企業。

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台灣資本市場近年展現驚人動能，市值與日成交量分別為全球第7大與前10大，2025 年前 50 大市值公司淨利預估將高達新台幣3.4 兆元，是 2015 年的 2.6 倍，淨利年成長率也從過往的 5% 躍升至 22%，2026 年更將加速到 26%，此外，2025 年海內外股權募資金額創下5350億元歷史新高，所有指標均指向台灣資本市場大成長時代的到來。

然而，在同一時空中，台股卻出現極端分化，在市場榮景背後潛藏著驚人危機，目前共有1071家公司股價跌破年線，比重高達50%，陷入「邊緣化」陷阱，在跌破年線的1071 家公司中，有1029 家為市值小於20億美元的小型股，38家為市值 20 億至 100 億美元的中型股，包括統一超（2912）、中鋼（2002）、研華（2395）、鈊象（3293）、元太（8069）、上海商銀（5876）等；更有 4 家為市值大於 100 億美元的大型股，包括統一（1216）、長榮（2603）、台灣大（3045）、華碩（2357），李鴻基指出，這些公司即便擁有良好的財務體質，但在可見的未來與台股新世代中，顯然需要找出新的資本市場論述方法，才能利用市場多樣性轉化為成長養分，與時俱進。

寬量國際歸納企業在台股新世代應調整的四大新戰略思維，策略一：找回公司的成長道路，成長型的資本市場對於營收或獲利成長會付出溢價，大發現金股利已經不是主流，為成長做出的資本支出，和現金增資會得到市場的獎勵。

策略二：公司應以論述長期願景，與設定具體的目標「未來式」為主流策略，而非側重財報解釋的「過去式」，在成長型市場與多變環境中，投資人更在乎未來發展藍圖，企業不應抱持「等成功再說」的鴕鳥心態，而應及早提出改革遠景，並定期更新進程，寬量國際3年前提出的「台積電供應鏈10年漲10倍」的論述為代表例證之一。

策略三：定義「關鍵資訊」精準對接投資人，在資訊海量的 AI 世代，公司應定義並提供「關鍵資訊」，而非所有資訊，大多數公司資訊容易被埋沒在重複性的雜訊中，經營者必須確定故事核心，讓企業價值能有效率地被目標投資人看見，定期利用法說會及路演（Roadshow）提供一致「關鍵資訊」，是在多元市場中脫穎而出的重要方法論。

策略四：以強化ESG行動來實質增加市值 ，而非只完成ESG報告書，QIC多年數據與方法論證明，ESG 與市值的長期提升具有正向關鍵作用，透過積極落實ESG原則成為公司實際管理內容，且有計劃參與國際權威評比，並取得進步成績，是吸引對ESG關注的「被動基金」最容易管道。

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