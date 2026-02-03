勞動部支援青年就業最高補助4.8萬 已逾9000人申請

為協助首次找工作的青年順利進入職場，勞動部提供「支援青年就業計畫」（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助第一次找工作的青年順利進入職場，勞動部已提供「支援青年就業計畫」，針對初次尋職或長期待業的青年，給予各項就業諮詢、職涯輔導，尋職期間最高可獲得4萬8000元的實質經濟支持，推出後獲得熱烈迴響，去年9月底以來，已逾9000人報名，協助近7000名青年進行求職準備。

勞動部勞動力發展署指出，「支援青年就業計畫」提供年滿15至29歲，畢業後第一次找工作，且失（待）業達60日以上的本國籍青年踏出就業第一步。青年可透過參加「支援青年就業計畫」，由就業服務人員提供多元和個別化的就業支持服務，包括一對一就業諮詢、職涯輔導、推介就業服務，以及履歷撰寫、面試技巧、職場形象等就業促進課程，協助青年提升求職競爭力，並找到適合自己的工作方向。

「支援青年就業計畫」也提供參加計畫的青年實質經濟補助，減輕青年尋職期間的經濟壓力。青年必須依計畫規定求職，並接受就業諮詢輔導，在尋職期間每月可領取6000元尋職津貼，最長可領3個月，最高發給1萬8000元。

若能在參加計畫期間的90日內成功找到工作，且穩定就業滿90日或180日，可再分別申請領取2萬元及1萬元的就業獎勵金，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給4萬8000元。

「支援青年就業計畫」採線上申請方式，有意參與的青年，只要到「台灣就業通」網站計畫專區（https://gov.tw/goH）註冊會員，並完成1項職業心理測驗，即可報名參加。該計畫自2025年9月推出以來，至12月為止，已經有9010名青年申請報名參加，其中6810人符合參加計畫資格，並且按照計畫各階段進行求職準備。

