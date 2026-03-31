伊朗襲擊滿載科威特石油油輪 杜拜港停滿船隻等待離開

伊朗襲擊一艘停泊在杜拜港的滿載科威特石油油輪。圖為位於杜拜以南約40公里的傑貝阿里港。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（31日）清晨，伊朗無人機在杜拜附近襲擊一艘滿載石油的科威特油輪，這是這場持續一個月的戰爭中對船隻發動的最嚴重襲擊之一，推高原油價格，並加劇荷姆茲海峽週邊地區的緊張局勢。

彭博報導，懸掛科威特國旗的超大型原油運輸船「阿爾薩爾米號」（Al-Salmi）當時停泊在杜拜港的錨地，停錨地位於科威特西北方向僅31海浬處，周圍停滿等待駛出波斯灣的船隻。

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科威特國家石油公司在聲明中表示，撞擊發生在當地時間午夜剛過，船體受損，並引發船上火災。

杜拜媒體辦公室週二稍晚在X頻道發布消息稱，火勢已被撲滅，事故已控制，沒有發生漏油。所有24名船員均安全。

這事件再次表明，中東衝突不斷加劇，且看不到任何解決的跡象。

目前提出的和平計畫仍與實際情況脫節，華府的言論也前後矛盾。美國總統川普先前曾威脅要對伊朗的基礎設施，包括發電廠和石油設施，並在戰爭進入第五週之際向該地區增派軍隊。

油輪攻擊事件推高油價，西德州中質原油期貨價格一度上漲近4%，逼近每桶107美元，之後漲幅有所回落。

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