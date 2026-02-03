自由電子報
亞股大反攻！韓股飆逾4％ 日股大漲1456點

2026/02/03 08:56

亞股大反攻！韓股飆逾4%，日股大漲1456點。（美聯社資料照）亞股大反攻！韓股飆逾4%，日股大漲1456點。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在科技股領漲下，美股週一4大指數全面反彈，其中又以費半漲1.7%最多，受此激勵，日韓股市也全面反彈，韓股漲逾4%，而日股也大漲1456點，漲幅高達2.76%。

南韓綜合指數昨受到三、SK海力士重挫衝擊，股市一度暫停交易，終場重挫274.69點或5.26%，報4949.67點。

不過，隨著美股週一反彈，亞股今天也全面大反攻，其中又以南韓綜合指數漲勢最猛，今天開盤大漲165.17點，或3.33%，以5114.81點開出，指數開高走高，一度來5176點，漲幅逾4%。

而日股也跟著反彈，今開盤大漲1326點或2.51%，指數開高走高，一度來到54111點，漲1456點或2.76%。

Google與亞馬遜都將在本週公布財報，不過，股價週一先行表態，Google上漲1.68%，股價創下歷史新高，亞馬遜上漲1.53%，在科技股領漲下，美股4大指數全面反彈。

道瓊指數上漲515.19點，或1.05% ，收49,407.66點。

那斯達克指數上漲130.292點，或0.56%，收23,592.11點。

標普500指數上漲37.41點，或0.54%，收6,976.44點。

費城半導體指數上漲136.02點，或1.70%，收8,134.49點。

