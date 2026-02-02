金銀等貴金屬繼續下跌 分析師：已對整體金融市場產生骨牌效應

分析師表示，黃金和白銀的繼續下跌，實際上正在對整個市場產生骨牌效應。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普上週五（1月30日）提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）出任下任Fed主席後，因市場預期他將維持鷹派立場，有助於穩住美元，導致貴金屬和全球股市慘跌，2日黃金和白銀與亞洲股市延續上週五跌勢，金價一度再跌10%，銀價則暴跌16%，亞股更出現去年4月初以來最大的2日跌幅，美元則延續上週五的漲勢。

在1月創下近5600美元的天價後，上週五金價下跌9%，創下十幾年來單日最大跌幅，2日曾再跌10%至每英兩約4400美元。銀價上週五暴跌26%，2日曾再跌16%。比特幣盤中曾跌破75, 000美元。

亞股在科技股帶頭下，出現去年4月初以來最大的2日跌幅，因市場擔心在人工智慧（AI）領域的巨額投資，科技股估值恐過高，MSCI亞洲科技股指數出現去年11月以來單日最大跌幅。彭博美元指數上漲0.2%。

KCM Trade首席市場分析師華特爾（Tim Waterer）表示：「交易員被上週五貴金屬市場的劇烈動盪嚇到了。隨着保證金上調，貴金屬被迫平倉，進而引發其他資產的連環拋售。因此，黃金和白銀的下跌實際上正在對整個市場產生骨牌效應。」

貴金屬在上週五暴跌的導火線是川普任命華許擔任下一任Fed主席，這項消息推高了美元匯率。不過，在此之前，許多分析師已經警告，貴金屬市場已經漲過頭，在歷經數週的持續上漲後，回調在所難免。

隨著各國央行增持黃金作為美元的替代品，金價的上漲趨勢已經持續多年，而去年西方投資人湧入所謂的「貨幣貶值交易」，金價的上漲速度更是加快。

但近幾週以來，由於個別投資人到涉足大宗商品的大型股票基金等中國投資人大量買入 ，從金銀到銅等金屬價格屢創新高，在價格飆升的同時，趨勢追蹤型大宗商品交易顧問也蜂擁而至，進一步推高了價格。但一切都在上週五「戲劇性反轉」。

Global X Management投資策略師Billy Leung表示：「投資人的情緒轉向防禦——但這主要是縮減曝險部位，而不是恐慌。總體情緒偏弱。」

