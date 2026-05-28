沒有最高只有更高！台積電飆2360元、指數登44936點，雙創新猷。（資料照）

〔財經頻道／綜合頻道〕美股4大指數，僅費半因高通等美科技拉回，指數收黑，台股週四在聯發科、日月光、華邦電等電子股開盤下跌，指數開盤跌16點，以44240.8點開出，然在台積電開高直衝2360元新天價下，指數黑翻紅，在台積電領AI、矽智財、面板、光電、半導體等電子股上攻，加上橡膠、紡織、機電等傳產與金融股助攻下，指數急拉，上漲逾670點，來到44936點，再刷新高。

投資人在人工智慧（AI）驅動的漲勢中暫停腳步，並謹慎觀望中東和平談判進展，近期狂飆的記憶體族群漲勢開始拉回，美股27日大多收漲，僅費半下跌。

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道瓊工業指數上揚182.60點或0.36%，收50644.28點。

標普500指數微漲1.24點或0.02%，收7520.36點。

那斯達克指數微揚18.55點或0.07%，收26674.73點。

費城半導體指數下跌174.72點或1.36%，收12702.19點。

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