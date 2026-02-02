護國神山最怕2風險？台積電前研發處長楊光磊全說了

《Semi Vision》2日發布文章，解析當晶片遇上地緣政治，台積電所面臨的挑戰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《Semi Vision》2日發布文章，解析當晶片遇上地緣政治，台積電所面臨的挑戰，前台積電研發處長楊光磊指出，台積電如今在業界幾乎沒有真正的對手，其面臨的真正風險只有2個，一是戰爭，因為軍事衝突恐導致生產基地癱瘓甚至被摧毀；第二則是美國政府，主要是該國集監管權力、技術領先地位和地緣政治影響力於一身，華盛頓可以直接影響台積電的供應鏈、客戶群和地理佈局。

《Semi Vision》2日以「當晶片遇上地緣政治：台積電與矽盾之爭」為題，解析台積電的製造能力已具有遠超商業範疇的意義，它催生了一種廣為流傳的地緣政治理念，即「矽盾」。這篇文章結合前台積電研發處長楊光磊在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問的論點，以及《Semi Vision》分析。

請繼續往下閱讀...

文章稱，台積電位於全球晶片供應鏈的核心，生產世界上最先進的邏輯晶片，為智慧型手機、資料中心、人工智慧加速器和下一代運算平台提供動力。從很多方面來看，台積電不只是一家公司；它是數位經濟的基礎架構層，堪比全球運算領域的公共事業機構。

由於其核心地位，台積電的製造能力已具有遠超商業範疇的意義。它催生了一種廣為流傳的地緣政治理念，即「矽盾」，指的是台灣在全球半導體供應中的關鍵地位能夠有效遏制軍事衝突。其邏輯很簡單，如果世界最發達的經濟體依賴台灣製造的晶片，那麼主要大國就會有強烈的動機去防止任何可能擾亂這項供應的不穩定因素。

但據台積電前研發主管楊光磊稱，這種想法被嚴重誤解了，連台積電自己也不希望如此。因為台積電的使命是製造出比任何人都更好、更可靠的晶片，而不是成為戰略威懾工具。楊進一步指出，「矽盾」概念很大程度上是台灣對風險的解讀，而不是美國的解讀。

楊認為，台積電如今在業界幾乎沒有真正的競爭對手，該公司面臨的真正風險只有兩個，一是美國政府，二是戰爭。《Semi Vision》稱，這與大多數公司不盡相同，多數企業主要威脅源自於市場：價格競爭、產品週期、客戶變化或技術顛覆。而對台積電而言，與國家和地緣政治層面的影響相比，這些因素則顯得次要。

文章說，美國政府尤其構成一種獨特的風險，因為它集監管權力、技術領先地位和地緣政治影響力於一身。透過出口管制制度、補貼計畫和安全導向的產業政策，華盛頓可以直接影響台積電的供應鏈、客戶群和地理佈局。這些手段之所以強大，並非因為它們與台積電有競爭關係，而是因為它們能夠重新定義台積電賴以生存的規則。

第二個風險是戰爭，由於半導體製造是一項高度集中、資本密集產業。一座先進的晶圓廠就代表著數百億美元的設備投入和多年累積的製程經驗。該地區任何大規模的軍事衝突不僅會降低產量，還可能導致生產基地癱瘓甚至被摧毀。這種風險的規模是任何市場競爭對手都無法比擬的。

楊的論點重新定義台積電的處境。該公司在技術前沿的統治地位使其免受大多數傳統競爭壓力的影響，同時也使其面臨不同的風險類別。台積電不再只是在一個產業中競爭，它正處於技術、國家戰略和全球權力政治的交匯點。

楊強調，美國關注台灣並非僅出於半導體產業的考量，而是出於其他重要的戰略原因。台灣位於第一島鏈，其在區域聯盟中扮演的角色，以及其在更廣泛的印太地區力量平衡中的地位，都與晶片生產無關。

因此，台灣過度依賴「矽盾」可能會在技術和地緣政治現實不斷變化的世界中，造成一種虛假的安全感。楊認為，過度依賴「矽盾」反映了一種更深層的社會習慣，即期望獲得來自外部力量的保護，無論是來自技術、大國，還是抽象的戰略概念。這會導致一種戰略上的自滿情緒，誤以為經濟實力等同於自動安全。

在楊看來，台灣的未來發展之路並非放棄半導體產業，也並非否定其重要性，而是要合理配置二者之間的關係。晶片可以為數位世界提供動力，但韌性才是國家發展的根本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法