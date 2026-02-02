黃金跌愈兇、散戶愈買！新加坡、雪梨擠滿人潮排隊還買不到

雪梨市中心，馬丁廣場（Martin Place）附近的一家ABC金銀條塊（ABC Bullion）銷售點外排起了長隊，隊伍蜿蜒到街上。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，週一（2日）儘管金價暴跌，新加坡和澳洲雪梨仍有人排隊購買黃金，這表明貴金屬零售需求具有非凡的韌性。

在新加坡唯一一家向零售投資者提供實體黃金產品的銀行大華銀行的總部，客戶和上門買家擠滿了專門進行金條交易的休息室。

吳明珠（音譯）表示，「我來買是因為今天金價下跌了」。這位70多歲的退休老人表示，她早上9點半就到了，也拿到了號，但6個多小時過去了，還在等叫號。

在新加坡大華銀行，許多沒有預訂的顧客感到失望。 MKS PAMP SA這個全球最知名的貴金屬品牌之一的所有產品都已售罄，而那些遲到的顧客則無緣無故購買。

大華銀行總部張貼的告示顯示，「由於反響熱烈，當日的購票排隊名額已全部發放完畢」；「感謝您的耐心等待。」

上個月，隨著川普政府顛覆地緣政治秩序並再次抨擊聯準會，貴金屬的長​​期上漲行情進入了加速階段。然而，這波漲勢在上週五戛然而止，週一跌勢仍在持續。黃金價格一度較上週創下的歷史高點下跌超過五分之一。

但許多散戶似乎並沒有尋求拋售，而是試圖逢低買入黃金，金價週一跌至每盎司近4400美元。

在雪梨市中心，馬丁廣場（Martin Place）附近的一家ABC金銀條塊（ ABC Bullion）銷售點外排起了長隊，隊伍蜿蜒到街上。

20多歲的亞歷克斯說：「我周五損失了很多錢」，但「明天又是新的一天」他當時正在雪梨一家商店外排隊購買金條，但他拒絕透露自己的全名。

散戶買家可能押注黃金價格上漲的主要驅動因素，日益難以預測的川普以及投資者規避貨幣和主權債券的貶值交易依然存在。

德意志銀行也持樂觀態度，該行週一在一份報告中表示，維持對黃金價格達到每盎司6000美元的預測。

