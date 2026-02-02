德國36.6％黃金儲備1236噸存在美國 若想取回面臨這些風險

許多國家擁有大量的黃金儲備，也會將部分黃金儲存在美國金庫。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕德國在美國儲存了1236噸黃金，一些政界人士希望將這些儲備運回德國，但此舉可能有風險，包括運輸、預防搶劫、船隻沉沒和貨物被扣留等問題。

隨著川普政府繼續推行其煽動性政策，歐洲對美國政府的信任逐漸消退。在關稅威脅和征服格陵蘭島的承諾下，歐洲公民和政治家感到不安，對長期的聯盟關係產生了質疑。

德國約有1236噸黃金、價值超過1000億歐元（台幣3.75兆元），存放在美國的金庫中。歐盟議會國防委員會主席瑪麗-阿涅斯·斯特拉克-齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann ）近日宣布，鑑於川普近期的政治舉動，繼續放任這些黃金不管已不再合理。這再次引發了一場激烈的辯論：是否應該取回這些黃金？

將黃金帶回德國的呼聲由來已久，一些調查顯示，許多民眾贊成這項舉措。類似的討論也發生在義大利，義大利擁有僅次於美國（8133.5噸）和德國（3351.6噸）的世界第三大黃金儲備（2451.9噸）。

德國的黃金儲備約為3350噸，其中約36.6%存在美國，這是二戰後布雷頓森林體系固定匯率制度的遺留產物。

德國經濟研究所 （IW） 貨幣政策和金融市場高級經濟學家德馬里博士（Dr. Demary）告訴歐洲新聞台，「當時，所有匯率都與美元掛鉤，而美元又與黃金掛鉤」。「德國對美國出口順差巨大，因此積累了大量美元。為了保持匯率穩定，我們將這些美元兌換成黃金。這就是這些儲備的積累過程。」

冷戰時期，將黃金儲存在國外也十分實際，因為美國被認為是在與蘇聯發生衝突時的安全港灣。

齊默爾曼和德馬里等其他政治家和經濟學家，將川普不可預測的貿易和外交政策視為將黃金轉移出美國的理由。

德馬里說：「當然，在國外存放資產總是會存在一些風險」。例如，如果發生竊盜事件，就會存在儲存風險。但無論黃金是存放在國外還是德國，這種風險都存在。他解釋說：另一種可能的情況是，由於外匯儲備緊張，美國政府可能會阻止黃金轉移。

為了確保黃金儲備的安全，德國聯邦銀行過去曾多次前往紐約進行清點。

德馬里說：「把這些黃金留在美國是有道理的，以防我們這裡發生銀行危機，需要獲得美元。」

回收黃金不僅在後勤方面可能非常複雜，而且風險也很大。

德馬里補充說：「黃金必須用裝甲車運到船上，船隻也需要有人看守，然後再由專人護送運回法蘭克福。途中可能會發生搶劫，船隻可能會沉沒，貨物也可能被扣押。」

