AI太強兆元宴CEO身價大漲 黃仁勳：今年是關鍵的一年

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達創辦人黃仁勳2026年首次訪台，今（31日）晚間又在他最愛的磚窯古早味餐廳宴請輝達供應鏈，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉都是座上賓，黃仁勳也說對供應鏈夥伴有很高的期待，今年是「非常關鍵的一年」。

黃仁勳作東仍選在舉辦「磚窯古早味懷舊餐廳進行兆元宴，下午五點已吸引大批媒體駐守採訪，而輝達供應鏈大佬們也陸續抵達，包括鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢等人都早早進入餐廳。台積電董事長魏哲家則在黃仁勳進入餐廳後抵達。

而前台積電大將李文如跳槽輝達後，昨緊跟黃仁勳身旁並穿梭控場，今晚在黃仁勳尚未抵達前，李也在餐廳門口先替老闆接待各方嘉賓。黃仁勳約在傍晚五點五十分左右抵達，所到之處非常受到歡迎，民眾拿出帽T、棒球、筆電等請黃簽名，他也來者不拒替現場守候已久的民眾簽名。

黃仁勳進入餐廳前先簡短受訪，他說，對輝達供應鏈抱有很多願景，因為今年將會是非常關鍵的一年（Gigantic year）。輝達正全力投入Grace Blackwell 的量產，並且開始啟動 Vera Rubin 的生產，因為目前市場需求極高，因此要向合作夥伴致謝。

兆元宴開始前也循傳統，黃仁勳先和供應鏈CEO們大合照，第一排仍是宏碁創辦人施振榮、廣達董事長林百里、台積電董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行、廣達副董梁次震、緯創董事長林憲銘等人。

黃仁勳年年訪台，此次主要行程參加輝達台灣分公司尾牙，並展開一連串台灣供應鏈拜訪行程，今（31日）則與供應鏈大老闆舉辦「兆元宴」，另外，北士科的輝達台灣總部即將簽約，外界也關注黃仁勳此行是否出席該行程。

