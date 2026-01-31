市占持續下滑！星巴克為何留不住客人 數據揭殘酷現實

星巴克在美國咖啡市場的市占率仍近5成，但已較前幾年下滑。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》31日報導，咖啡在飲料市場中已是成熟商品，美國人喝咖啡的數量達到幾十年來的最高水準，但選擇星巴克（Starbucks）的顧客卻在減少。這家曾徹底改變美國咖啡文化的公司，雖仍是美國最大咖啡連鎖店，擁有近1.7萬家門市，並計畫再開設數百家，但它正面臨前所未有的競爭，更難贏回已流失的顧客。

根據食品業顧問公司Technomic的數據，星巴克在美國所有咖啡店的市占率在2024年和2025年均有所下降，目前為48％，低於2023年的52％。長期競爭對手唐恩都樂（Dunkin'）剛剛開設在美國的第1萬家門市，並在這兩年市占率成長。

星巴克還面臨其他挑戰者，例如快速發展的得來速連鎖咖啡店7 Brew、Scooter’s Coffee和Dutch Bros.。瑞幸和蜜雪冰城等中國連鎖咖啡店也在美國開設分店。擁有78家美國門市的高級咖啡店藍瓶咖啡（Blue Bottle）自年初以來又新增兩家門市。就連麥當勞和Taco Bell也在豐富其飲品種類。

根據美國國家咖啡協會 （National Coffee Association） 預測，到2024年和2025年，預計將有66％的美國人每天都喝咖啡，比2020年增長7％，咖啡連鎖店正競相抓住這項需求。餐飲服務業顧問公司Technomic的數據顯示，過去6年，美國連鎖咖啡店的數量增加19％，超過3萬4500家。

顧問公司GlobalData Retail的董事總經理兼零售分析師桑德斯（Neil Saunders）表示，星巴克的規模在某種程度上反而成為劣勢，因為它透過開設新門市來增加銷售額的能力有限，「說實話，市場已相當飽和，這是一個非常成熟的行業」。

星巴克並未氣餒。在29日舉行的投資人會議上，該公司表示，持續改善服務、營造更溫馨舒適的門市環境，正在提升美國門市的客流量。星巴克計畫在今年秋季前，在美國的咖啡館新增2.5萬個座位。

星巴克預計未來3年將在美國開設超過575家新門市。該公司開發一種較小的門市模式，這種模式建設成本更低，但仍提供室內座位、得來速通道和手機取餐服務。星巴克表示，這種規模縮小的模式將使星巴克能夠在以前無法開設門市的地區開展業務。

星巴克也不斷推出新產品，例如升級版糕點和高蛋白、高纖維的零食，以贏回顧客。

