川普下週宣布聯準會主席人選 4人激烈角逐

美國總統川普（左）多次批評聯準會主席鮑爾（右）未能調降利率。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普29日表示，他將在下週宣布新任聯邦準備理事會（Fed）主席人選，以接替現任主席鮑爾（Jerome Powell）。川普過去曾多次批評鮑爾未能調降利率。

川普在內閣會議中表示：「我想我們會在下週某個時間宣布……我們將宣布聯準會的新任主席人選。」「我認為那將是一位能夠把工作做好的人……目前的聯準會利率太高了，高得令人無法接受。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日表示，他與川普針對鮑爾的繼任人選長談，目前仍有4位優秀候選人角逐該職位，川普可能從中做出選擇。

外界普遍認為，這4人包括白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）、聯準會理事華勒（Christopher Waller），以及貝萊德集團（BlackRock）全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）。

