群聯等6家公司獲核准進駐竹科 投資總金額12.36億元

〔記者洪友芳／新竹報導〕國科會科學園區審議會今（29）日通過天瀚科技、群聯電子竹北分公司、泰坦分子生醫竹科分公司、微影半導體竹科分公司、禾豐創新生技宜蘭分公司及恰口科研公司等6案進駐，共計核准投資新臺幣12.36億元。另備查4件廢止投資計畫案及4件增資案，合計增資6億元。

天瀚科技設立於新竹園區，投資金額新台幣8億元，主要產品為網格型資料存儲系統、切片產業專屬網路及智能才賦接取邊緣設備。公司三大核心產品包括網格型資料存儲系統（ECI）、切片產業專屬網路（SPF）、智能才賦接砌邊緣設備（TME），產品彼此間可相互搭配或單獨運作，將企業內部資料資產、智慧決策機制與外部連網環境整合成一體化基礎建設。

審議會認為，天瀚科技積極推動從產品製造商到平台架構供應商的轉型，並結合園區產業聚落資源，促進人工智慧應用發展，公司以系統性佈建與高度客製彈性的解決方案，有助於客戶企業數位轉型與自主演化。

群聯竹北分公司設立於生醫園區，投資金額2.06億元，主要產品為AI智慧診療輔助系統。母公司為全球 NAND Flash 控制晶片暨儲存解決方案領導廠商，首創將高速儲存技術導入醫療場域，提供一個軟硬整合的地端訓練AI模型的解決方案，透過獨家專利技術實現大語言模型與影像模型於地端環境進行訓練與推論，應用於X光、電腦斷層、超音波等醫療影像判讀情境，結合既有醫療資訊系統，智慧化輔助醫師處理大量臨床影像資料，以提升診斷準確率並減輕醫護人力負擔，協助醫療機構強化智慧化診療能力。

審議會認為，群聯竹北分公司進駐新竹生醫園區後可就近串聯醫療院所、生技醫材單位及AI 醫療新創，結合園區既有半導體與資通訊產業能量，帶動醫療服務價值提升與臨床流程優化，推升我國在AI及高階醫療器材研發上的整體競爭力。

泰坦分子生醫竹科分公司也設立於生醫園區，投資金額新台幣1.2億元，主要產品為快速核酸檢驗儀、微型快速樣品製備儀、多標的檢測試劑耗材、藥物敏感性檢測儀及AI輔助分析服務。開發以多標快速核酸檢測平台為核心，結合超快速熱循環增幅模組與專利光學偵測系統，可於10～20分鐘內完成3～15標的同時檢測，並以常溫乾燥卡匣形式保存試劑超過12個月，未來擬增加微流體藥敏測試與AI雲端分析功能，實現多場域點測，並可即時輔助診斷與個人用藥建議。

微影半導體股份有限公司竹科分公司設立於新竹園區，投資金額新台幣0.5億元，主要產品為配合其總公司自產的半導體設備所開發的半導體曝光機電控軟體、塗佈顯影機電控軟體及檢測設備電控軟體。總公司成立於2023年，專注於半導體晶片曝光設備研發及製造，擁有英美頂尖曝光機專家的技術團隊，以其自主研發之LED光源投影曝光機，為全球半導體產業提供高效、環保、客製化的解決方案。

微影半導體在新竹園區設立分公司，將聚焦半導體關鍵設備之電控與智慧化控制技術，支援總公司硬體設備生產，可望能逐步降低對外國設備依賴，於提升國內設備自主化與產業升級深具潛力。

禾豐創新生技宜蘭分公司設立於宜蘭園區，投資金額新台幣0.2億元，主要產品為零石化洗衣精、零石化家事全效清淨液，及結合物聯網（IoT）技術的iNUCLEAN智慧補充站研發與擴充模組整合開發。公司致力於開發全臺第一款零石化、天然成分清潔用品，其核心產品NUCLEAN通過USDA Biobased 100%無石化成分認證及美國FDA認證實驗室的非致敏、非刺激的最高標準認證；同時開發iNUCLEAN Station裸售系統進行減塑，並依據Scope 4碳減量概念，透過即時數據化追蹤消費行為，達成減碳目標。

恰口科研企業設立於新竹園區，投資金額新台幣0.4億元，主要產品為碳晶讚植物保護製劑、碳晶讚農產品保鮮製劑、甲晶讚土壤改質劑、廢木料再生蕈菌太空包。公司主要研發甫獲專利之碳晶球，透過碳晶球表面改質等處理技術，可將農業廢棄物（如竹材、果皮、籽等）製成農業上可應用之商品，解決因為極端氣候造成的高病害、高廢棄的問題，增加農民收益同時達到友善環境以推動農業永續。

