工商界肯定台美關稅談判是「利多定心丸」 三三會逆風獨排眾議

〔記者廖家寧／台北報導〕三三會獨排眾議，與八大工商團體不同調，包括工總、商總、工商協進會、工業區廠商聯合會、中小企業總會、電電公會等均對這次台美貿易談判成果表達肯定，工商界普遍肯定這次談判成果成功將我國產業優勢轉換成談判籌碼。經濟部則回應，三三會看法和產業普遍性看法顯有分歧，可能赴美投資的半導體業者及其供應鏈，如台積電、環球晶等，也都對談判結果持正面看法。

除三三會以外的八大工商團體對台美關稅談判成果予以支持，談判成果對國內產業帶來利多，尤其傳產更有實質效益，扭轉談判過往台灣稅率較日韓來得高的劣勢；個別產業方面，電電公會（TEEMA）、機械公會、工具機公會、鋼鐵公會、紡織業拓展會、藥師公會全國聯合會及彰化水五金協會接受媒體採訪皆表示，15%關稅不疊加的談判結果，讓廠商吃下定心丸、關稅成本明確化，且讓台灣廠商能與日、韓站在同樣的立足點競爭，肯定政府談判成效。

三三會副理事長暨台聚集團董事長吳亦圭28日則表示，台美關稅談判談出15%稅率，雖與日本、南韓相同，但對台灣中小型出口業者、農產品與傳統製造業仍有壓力，另大規模對美投資引發資金與人才流向美國，有產業空洞化疑慮。三三會理事長林伯豐今受訪表示，產業界顧慮2500億美元規模對美投資恐讓資金、技術、人才流向美國，造成國內產業空洞化，2500億美元信保也可能拖垮我國財政，究竟是台灣優先還是美國優先，大家要想清楚。

另一方面，學者則反駁拖垮財政說，中經院長連賢明指出，政府承諾2500億美元的信用保證，並不會使用現有的中小信保基金，也就不會排擠到中小企業的投資，此外，2500億美元中需要政府擔保估計不到十分之一。也就是說，政府保證金額應該不會超過250億美元，是遠低於政府財政可負擔的規模。

談及談判成果對傳產的助益，中小企業總會理事長李育家強調，若台美關稅協議翻盤，對傳產的打擊是不堪設想，回顧去年美國啟動關稅新政，產業界就已亂成一團、哀鴻遍野，這次談出15%稅率彷彿注入活水，提振傳產的信心，產業歡欣鼓舞對未來前景也不再悲觀，產業禁不起如此動盪，懇請國會理性商議，尤其是工具機、汽車零組件、水五金等傳產製造業。

前國民黨立委、商總理事長許舒博則直言，應以韓國國會遲遲不審而遭美警告調升稅率為前車之鑑，產業若因稅率變動而流失訂單，一旦企業倒閉造成失業，民意結果終究會反彈至在野黨的選票上，連審都不審，真的自認為是對的立足點嗎？

