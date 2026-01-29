搶攻AI記憶體商機 單壓個股不如布局主動式ETF

搶攻AI記憶體商機，主動式ETF成投資新寵。（擷取自TrendForce）

〔記者張慧雯／台北報導〕AI帶動風潮、漲價效應延伸至各族群，其中，最夯的記憶體超級缺貨，美國宣布未來10年將在新加坡投資240億美元，以因應全球記憶體需求快速成長，野村投信指出，不少投資人想跟上記憶體漲價風，但由於個股變化大、甚至股價過高，可選擇購買主動式ETF，搶攻AI記憶體商機。

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德分析，針對美國傳出擬對記憶體徵收100%高額關稅的消息，雖然乍聽驚人，但市場普遍解讀為為川普慣用談判策略，目的在於推動廠商赴美設廠，而非真正重罰；實務上，記憶體原本就非大量直接出口至美國的產品，即便關稅落地，受影響的基礎相對有限；過去半導體關稅也多落在終端產品，而非晶片本身，因此對記憶體產業的實質衝擊評估有限。

游景德認為，本次記憶體關稅討論更偏向戰略訊號，美國將「先進製程與記憶體」視為國安級核心產業，希望將供應鏈向本土集中，然而以市場面觀察，其短期實際影響有限，反倒凸顯記憶體與AI相關族群的長線需求強勁，在 AI 浪潮與先進製程推進的雙重利多下，台灣半導體產業長期展望維持樂觀，投資人透過主動式ETF參與這波長線投資機會。

