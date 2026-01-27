記憶體搶手助益不大？經濟學家估：韓經濟成長1％

多數南韓經濟學家預期，韓國經濟維持1%低成長態勢。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體Pluse 26日報導，超過半數的南韓經濟學教授預測，南韓經濟將維持約1%的低成長態勢，此調查顯示，韓國學者對長期經濟結構疲軟的疑慮加劇。

報導說，根據韓國企業聯合會（KEF）25日公佈的調查顯示，54%的回應者認為，南韓經濟在可預見的未來，至少今年，可能維持約1%的成長。該調查由市場研究公司Sothernopost於1月6日至18日進行，對象為100名大學經濟系教授。調查期間不包含美國總統川普揚言對南韓恢復25%關稅的威脅。

調查顯示，36%的回應者預期南韓經濟將逐步復甦，從明年起平均經濟成長約2%，另有6%認為，即使達成1%的成長都很困難。

受訪者對今年的平均經濟成長預期為1.8%，略低於韓國政府近期預測的2%，以及國際貨幣基金（IMF）預期的1.9%。

受訪的經濟學家預測，今年韓元兌美的平均匯率約在1403韓元至1516韓元之間波動。持續的高匯率主因在於南韓與美國之間的利率落差（53％受訪者提及），以及企業與個人海外投資增加而驅動的外匯需求上升（51%受訪者提及）。

58%的回應者對於美國關稅政策將對韓國造成負面影響，比如降低出口與國內投資疲軟，表示「高度」憂心，遠高於23%表示該影響「低」。

絕大多數回應者強調加強立法，以禁止核心技術，包括半導體向海外洩漏的急迫性。87%表示有必要迅速採取強有力的措施，72%表示稱此急迫性「非常高」。

韓國經濟論壇（KEF）經濟研究主管Ha Sang-woo表示，全球貿易的不確定性和居高不下的匯率使得韓國經濟前景難以樂觀，他補充，迫切需要更有力的政策支持，以防止韓國在日益激烈的全球先進產業競爭中落後。

