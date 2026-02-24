台股狂飆逾900點！ 新台幣陷入多空拉鋸 爆量微升收31.461元

新台幣多空拉鋸，爆量微升收31.461元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普新一輪關稅15%下午生效，台股不畏前一日美股收黑，在行政院出面召開記者會釋疑下，股市狂飆逾900點作收，外資買超台股逾600億元，雖帶動新台幣兌美元匯率盤中最高升抵31.418元、逼近31.4元價位，惟美元轉強加上央行尾盤調節，最後收在31.461元、微升0.1分，匯價連2紅，多空拉鋸下，爆出29.71億美元巨量。

台股今天大漲927.56點，收在34700.82點，大盤指數續寫歷史新高紀錄，三大法人同步買超，合計買超836.85億元。其中，外資買超627.33億元，創歷來單日買超第4高金額。

新台幣匯價上午以31.45元開出，先是回貶至31.495元，隨台股越走越高，資金湧入下，推升匯價最高升抵31.418元、逼近31.4元價位，不過美元反彈，非美貨幣承壓，日圓兌美元匯率午後出現急殺，加上央行尾盤調節，新台幣升幅逐漸收斂，幾乎持平作收。

匯銀人士分析，外資連兩日大買台股，依外資買超規模與交割流程，未來 1-2日內仍有強大的資金匯入需求。尤其外資明日若持續偏多操作，新台幣有機會破31.4元，進一步挑戰31.3元關卡，惟日圓走弱可能引發民眾搶購日圓的換匯潮，加上央行不樂見台幣升勢過猛，都將壓制升值幅度。

另外，外電報導美國駐黎巴嫩大使館撤離非緊急人員，中東緊張情勢升溫，美元反彈，也對台幣走勢不利。

日圓今日午後急殺，主要是市場傳出日本首相高市早苗上週與日本央行（BOJ）行長植田和男會面時，表達對於進一步升息的擔憂，高市早苗的態度可能使原本市場預期日本央行最快3、4月升息的期待落空。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數大漲0.42%，日圓重挫1.03%，韓元下跌0.44%，新台幣幾乎持平；僅人民幣在年假結束後重新開市，勁揚0.31%。

