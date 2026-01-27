退貨王Costco也有底線！5種商品買錯就不能退

美式賣場好市多（Costco）以其完善的保固和退貨政策而聞名。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以其完善的保固和退貨政策而聞名，儘管大多數店內和線上購買的商品，包括電子產品、家電和服裝，都享有Costco的「100%滿意保證」，會員可以獲得全額退款，但外媒指出，再寬鬆的退貨政策仍然有其界線，並非所有商品都能在 Costco 會員服務櫃檯辦理退貨，包含菸酒、貴金屬、機票、禮品卡和輪胎這5項商品，Costco「不接受退貨」。

《Mashed》報導，Costco對多數商品提供「零風險、百分之百滿意保證」，即使是水果與蔬菜，只要消費者認為未達預期，Costco 也願意接受退貨，不過也有部分商品是無法退貨的，報導整理出一份「不接受退貨」的商品清單，有助於消費者更聰明地購物，避免做出可能無法回頭的購買決定。

1.香菸與酒類

根據 Costco 的退貨政策，在「法律禁止的地區」，香菸與酒類一律不接受退貨。以酒類為例，美國部分州並不允許消費者將酒精產品退回購買地點。像是威斯康辛州的州法即明文禁止酒類退貨，因為該交易被視為未持執照的個人（消費者）將酒轉售給另一方（零售商）。不過威州的零售商可以選擇以退款方式取代退貨。至於有瑕疵的酒類產品，消費者是否仍有補救途徑，則視所在地區而定，當地的 Costco 門市可提供進一步說明。

雖然針對菸草產品的退貨並沒有明確的法律規範，但有跡象顯示，這可能違反菸草公司本身制定的政策。根據美國證券交易委員會（SEC）文件，雷諾菸草控股公司（R.J. Reynolds Tobacco Holdings）在 2003 年更新其政策，除非產品因意外受損，否則不再接受任何退貨。其他菸草公司也可能採取類似規定，導致零售商如 Costco 無法接受香菸與其他菸草產品的退貨。儘管仍有極小的可能性某些門市會接受退貨，但不像其他多數商品那樣具有保證。

2.貴金屬

包括白金、白銀與黃金製成的金條等貴金屬商品，，Costco 則一律視為不可退貨。此政策很可能源於貴金屬價格波動頻繁的特性；若 Costco 接受價值已下跌的貴金屬退貨，將蒙受損失，因此所有貴金屬交易皆被視為最終成交。

3.機票

Costco 其實也提供協助會員規劃旅遊、同時節省開銷的服務。透過 Costco 的旅遊服務，會員可訂購飯店、度假村套裝行程、郵輪、主題樂園，以及折扣機票。不過需要注意的是，透過 Costco 購買的機票通常必須搭配套裝行程，且 Costco 無法保證機票一定可退。

這是因為旅客在購買機票後，必須遵守航空公司的「運送契約」，這些條款因航空公司而異，是否能退票或改票皆由航空公司決定。

4.儲值卡與禮品卡

與多數零售商相同，Costco 將禮品卡與儲值卡視為不可退款商品，原因相當明確。退款流程涉及確認卡片剩餘金額，程序複雜，且禮品卡詐騙案件頻繁，因此多數商家禁止退貨以防範風險。

不過仍有例外，美國有 10 個州的法律規定，在一定金額範圍內，禮品卡必須提供現金退款，金額介於 0.99 至 9.99 美元不等，這些州包括麻薩諸塞州、華盛頓州、加州、奧勒岡州、紐澤西州、科羅拉多州、緬因州、佛蒙特州、蒙大拿州與羅德島州。

5.汽車輪胎

Costco 的輪胎中心提供適用於各種品牌、車型與車種的產品，但如果會員對輪胎不完全滿意，是否能退貨？而依據 Costco 的退貨政策，答案是：視情況而定。

其關鍵在於保固條款，雖然並非保證退貨，但消費者可透過保固來保障自身權益，細節因品牌而異，但多數輪胎製造商在特定情況下允許退貨。報導提到，舉例來窩，若消費者對在 Costco 購買的普利司通（Bridgestone）輪胎性能不滿，且在 90 天內提出申請，便可獲得退款金額用於購買新輪胎；若新輪胎價格較高，差額則需由消費者自行補足。

