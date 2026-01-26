焦點股》萬泰科：低軌衛星前景佳 滾量漲停

萬泰科搭上低軌衛星題材，受惠於大客戶SpaceX拉貨，管理層看好今年相關營收年增至少2個百分點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬泰科（6190）搭上低軌衛星題材，受惠於大客戶SpaceX拉貨，管理層看好今年相關營收年增至少2個百分點，帶動買盤搶先佈局，推升萬泰科股價亮起紅燈，截至上午9時41分暫報漲停價56.9元，成交量1.3萬張，漲停委買超過8900張。

萬泰科今年除了AI伺服器高速線材需求續旺，管理層也看好低軌衛星（LEO）帶動的線材商機。該公司指出，SpaceX旗下Starlink星鏈2024年訂閱戶約500萬戶，並預估2030年將增至2000萬戶，且覆蓋範圍已擴散至南美、歐洲、東南亞、日本及韓國等地，衛星網路應用情境擴大，將推升終端設備所需的網路線與電源線用量。

萬泰科表示，Starlink終端設備從天線盤連接Wi-Fi路由器，再串接電源供應器、DC Cable與AC Power，相關線材皆為公司可供應範疇。其中AC Power自2024年6月起客戶需求倍增，並持續以Tier 1（第一階）供應商身分直接供貨終端客戶。該公司預估，低軌衛星線材2025年營收占比可達5%，並以2026年提升至7%以上為目標，成為未來營運的另一支撐。

