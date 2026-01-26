日圓匯率急升 日經指數暴跌逾千點

週一（26日）日圓兌美元匯率急升，日經指數早盤重挫超過1000點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（26日）東京外匯市場日圓兌美元匯率較週末升值超過4日圓，突破154日圓兌1美元，主要受到美日兩國可能採取一致的市場干預措施擔憂影響日圓兌美元匯率迅速走強，日經指數早盤重挫超過1000點。

本週開盤後，東京外匯市場出現拋售美元、買入日圓的趨勢，日圓兌美元匯率升值超過4日圓，一度達到153.9左右，這是去年11月以來最高。由於日圓走強，東京證券交易所股票普遍下跌，尤其是汽車等出口相關股票。日經指數早盤收在5萬2812.45點，較上週收盤下跌1034.42點，跌幅1.92％。

豐田（Toyota）、本田（Honda）等主要汽車製造商，以及愛德萬測試（Advantest Corporation）、軟銀集團（SoftBank Group）等科技公司領跌，面對經濟狀況較為敏感的三菱日聯金融集團（MUFG）、三井住友（SMFG）等銀行股也出現下跌。

部份人士預測，日本和美國當局上週末可能進行了一次「匯率檢查」，以抑制近期日圓貶值，這可能被視為當局干預市場的準備，導致日圓迅速升值、美元貶值。也因為市場擔憂美日雙方一同出手干預，引發了日圓買盤。

市場內部人士指出，日本和美國當局聯手抑制日圓貶值相當罕見，市場上許多人都認為，美日當局對此是認真的。如果最終證實這是多國協調下的行動，而非單邊行動的話，這將是自2011年東日本大地震後，G7集團首次採取這類行動。

2022年和2024年日本政府和央行曾出手干預市場，買入日圓、賣出美元，推動日圓兌美元匯率升值5日圓。第一生命經濟研究所首席經濟學家藤代宏一表示，隨著美國當局這次也可能參與其中，部份人士認為，這種干預措施的效果可能是單獨干預的2倍甚至更強。

如果日圓繼續升值，美元繼續走弱，出口企業的表現將面臨下滑壓力，日本股市短期內可能會進一步下跌。

