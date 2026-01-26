太狂 ! 最新黃金目標價曝光 美機構大喊「上看6600美元」

分析師指出，當美元報酬下滑，黃金的時代來臨了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，美國總統川普重塑國際關係以及投資者拋售主權債券和貨幣所推動，現貨黃金價格今（26日）衝高，首次突破5000美元 / 盎司關鍵心理整數關口。此外，白銀價格也在上週五首次突破每盎司 100美元大關，延續了先前因避險資產需求激增和零售市場瘋狂搶購而形成的漲勢。

據報導，中、美投行券商看多黃金後市，其中華西證券預測，2026 年金價漲幅可能介於 10%—35% 區間，傑富瑞集團更是喊出6600 美元 / 盎司的驚人目標。

據《21 世紀經濟報導》報導，本輪黃金價格大幅上漲，主要是來自各國央行的戰略性資產配置需求的核心支撐。此外，美國聯準會（Fed）處在降息周期，這意味著持有美元資產的吸引力下降，黃金作為「無利息資產」的機會成本變低。

高盛在最新報告中將黃金今年底目標價從每盎司4900美元上調至 5400美元，理由是私人部門投資者和中央銀行對黃金的需求不斷增長。該行分析師預計，各國央行今年每月將購買60噸黃金，隨著聯準會降息，黃金ETF的持有量也會增加。

據報導，各國央行已開始通過傳統ETF與私人部門投資者爭奪有限黃金。

至於白銀；分析師指出，上週白銀價格上漲，主要受華盛頓與歐洲盟友關係破裂的影響，而結束烏克蘭戰爭的最新談判迄今仍未取得突破。此外，對聯準會獨立性的挑戰也刺激了白銀需求。

《彭博》報導，全球白銀市場已連續5年處於供應短缺狀態，隨著價格上漲，散戶人員紛紛湧入市場搶購白銀。在中國，投資人將白銀視為黃金的平價替代品；而在美國，白銀搶購熱潮更是令交易商應接不暇。

數據顯示，上週五現貨白銀價格一度飆升6.9%，至每盎司102.87美元，今年以來累計漲幅超過40%。分析師預計，白銀今年價格將較2025年翻一番以上。

《彭博》指出，美元走軟提振了對貴金屬的需求。彭博美元現貨指數（衡量美元走勢的關鍵指標）下跌1.6%，創下5月以來最大單週跌幅，使得黃金和白銀對大多數買家而言價格更低。

中國證商則認為，2023年以來貴金屬價格持續重估，金銀價格飆漲（金價5000美元、銀價破百），反映美元體系公信力瓦解與全球財政可持續性惡化。

雖著地緣政治重構加速，美國對外行動削弱美元儲備貨幣地位；各國軍費開支預期大增，推高通膨預期。法幣「含金量」下降，資產估值錨上移，投資者需重估核心資產定價體系。

