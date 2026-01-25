買進台積電股票的3個理由 數據說明一切！

台積電管理層向投資者表示，增加資本支出歷來與高成長機會密切相關；這體現了對潛力和滿足高需求能力的投資。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年會是人工智慧（AI）又一個輝煌的年份嗎？目前來看，種種跡象顯示答案是肯定的。超大規模資料中心營運商計劃投入比去年更多的資金來建造他們的平台，金額高達數億美元，而台積電將從中受益匪淺。

The Motley Fool報導，有三個原因，值得現在就應該立即買進台積電股票。

1. 台積電報告指出成長強勁

台積電上周公布了2025年第四季財報，業績持續強勁。2025年全年銷售額成長36%，管理階層預計2026年銷售額將再成長30%。該公司目標是到2029年實現25%的複合年增長率，這對於台積電這樣規模龐大的公司來說，無疑是一個可觀的增長。該公司2025年的營收預計為1220億美元。

2. 台積電獲利能力很強

台積電是一家資本密集型企業，因為它需要投入大量資金建造代工廠，生產半導體裝置。儘管如此，憑藉高銷售額和嚴格的成本結構，台積電的獲利能力依然非常強勁。第四季度，毛利率從2024年的59%成長至2025年的62.3%，營業利益率從49%成長至54%。管理層預計，2026年第一季毛利率將達到63%至64%，並長期維持在56%以上；第一季營業利潤率將維持在54%至56%之間。

3. 台積電受益於人工智慧領域的強勁發展勢頭

台積電業務遠不止人工智慧，儘管人工智慧如今已成為其商業模式不可或缺的一部分。高效能運算（HPC，包括人工智慧業務）在2025年占公司總營收的58%，較去年同期成長48%。

2025年資本支出為410億美元，高於2024年的300億美元。管理層向投資者表示，增加資本支出歷來與高成長機會密切相關；這體現了對潛力和滿足高需求能力的投資。

為此，台積電計劃在2026年將資本支出提高至約540億美元，其中約70%至80%將用於所謂的「先進製程技術」。在這種情況下，市場對更高的資本支出感到興奮，因為它預示著更高的成長前景。

