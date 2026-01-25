支援青年安心求職 勞動部助初次尋職青年最高4萬8千元補助

24歲的涂育書透過「支援青年就業計畫」不僅順利找到工作，還領到一筆補助金、減輕尋職期間的經濟壓力。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕為減輕青年待業期間的經濟壓力，勞動部推動「支援青年就業計畫」，凡年滿15至29歲、本國籍、未在學且連續60日未就業的初次尋職青年，皆可報名參加，透過政府提供的職涯輔導資源與最高可領取4萬8千元的補助款，協助青年朋友安心尋職、順利銜接職場。

畢業於長榮大學財務金融系的涂育書（24歲），退伍後積極求職，期間透過「支援青年就業計畫」的協助，不僅獲得專業職涯諮詢與履歷健診指導，也在就服人員陪伴下順利找到財政部南區國稅局的工作、並領到一筆就業獎勵金，讓他直呼「有政府幫忙，真的讓人覺得就業路上不孤單」。

勞動部建議青年朋友可多運用政府資源找工作，就業中心都有提供職涯諮詢、履歷健診等專業服務。（記者王俊忠攝）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，受到國際情勢影響，國內就業市場不確定性提高，為協助畢業後尚未就業的青年順利進入職場，勞動部持續推動「支援青年就業計畫」。初次尋職青年只要至「台灣就業通」網站計畫專區完成報名，即可由就業服務人員提供職涯諮詢、履歷健診、模擬面試及求職媒合等多元輔導資源，協助青年做好求職準備。

劉邦棟進一步說，青年參加計畫期間，若尚未找到工作，可於尋職期間每月申領6千元津貼，最長可領3個月，合計最高1萬8千元；如於計畫期間成功就業，並穩定就業滿90日及180日，則可分別請領2萬元及1萬元的就業獎勵金，津貼與獎勵合計最高可領到4萬8千元，減輕青年初入職場的經濟負擔。

涂育書分享，透過就服員的職涯諮詢引導，讓他更明確規劃朝財經領域工作發展，就服員進一步協助他精準掌握履歷撰寫技巧與模擬面試，讓他順利錄取理想職務。如今他已穩定就業超過半年，他感謝政府提供的專業協助與補助支持，降低初入職場的心理壓力與經濟負擔，也使他能在工作之餘持續準備國家考試。

「借力使力不費力」，劉邦棟也呼籲青年朋友多善用政府資源因應求職挑戰，尤其在國際經貿環境快速變動下，「支援青年就業計畫」可成為青年踏出職場第一步的重要後盾。計畫詳情可至「台灣就業通」支援青年就業計畫專區（https://gov.tw/goH）查詢，或就近洽詢雲嘉南區各就業中心及就業服務台。

勞動部推動支援青年就業計畫，幫青年在尋職期間減輕經濟壓力。（勞動部雲嘉南分署提供）

