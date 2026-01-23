卓榮泰：百工百業對美貿易協議 盼2、3週內有進展

行政院長卓榮泰出席台南市汽車產業座談會。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕行政院長卓榮泰今日來到台南出席汽車產業座談會，卓榮泰致詞強調，目前與美國僅完成投資談判部分，後端還有百工百業貿易協議，希望在近期2、3週內有比較明確的進展，「台美談判尚未完成，同志仍須努力」。

卓榮泰指出，與美談判是漫長的路，從美國大選還在進行時，政府就已感受到台美經貿可能變革的現象，大選結束後行政院於經濟外交工作小組下再設立「台美經貿專案小組」，專門針對美方可能提出的關稅新秩序的推估及對各行各業的衝擊，包括低推估增10％，政府將祭出300多億元的產業支持經費；中推估增20％、將祭出500多億元；高推估增30％、將祭出超過800億元；最後，率先拍板動用到800多億元的產業支持，因超前部署，台灣也成為全球第一個提出產業支持的國家。

卓榮泰說，在與各方調整意見後增加到930億元，歷經10個月的經貿不穩定狀態，關稅落定後產業才能向外爭取有利的訂單，「搶訂單比較實際！」他接著說，無論是從貸款協助金融支持、協助中小微企業拓展更多元的國際市場，雙重轉型升級，及政府提出特別預算，從財稅上的行政成本降低、勞工安定就業等；面對未來的改變，啟動全面性與百工百業會談。

卓榮泰指出，我們的競爭力是強的，政府更要長期協助產業快速升級，其次，要到美國成立產業聚落，用過去長久經驗把供應鏈成立起來，協助美方，也是幫助未來我們的廠商去到美國，有一個服務中心協助台灣廠商，垂直供應鏈的廠商來到美國園區可以提出協助，這也是台灣遠勝於其他國家有利的談判條件。

卓榮泰說，汽車產業已從燃油進到科技化的新形態的電動時代，製造汽車產業應該要進行智慧的轉型，應該結合更多的智慧夥伴一起升級，大帶小，由政府積極扮演這樣的角色，特別預算中對於百工百業，針對台美關稅受影響的產業已列出影響，若有還有沒有設想到的要趕緊提出。

卓榮泰強調，政府將與各廠商共同面對時代變革未來面對，面對全球關稅新秩序共同運作，我們有高的效率、好的研發、好的資本市場，更多高效率的勞動朋友，競爭力將會與日俱增，透過政府協助爭取國際拓展的機會，滿足各產業需求，安全、穩定、可靠的長期發展。

