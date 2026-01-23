台股續創新高 激勵新台幣重返31.5元價位

台股續創新高激勵新台幣重返31.5元價位（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在美國總統川普撤回關稅威脅後，儘管格陵蘭協議框架的細節仍不明朗，但市場不安情緒降溫，加上美國經濟數據表現不錯，美股連續兩日收紅，激勵台股再創新高，新台幣兌美元匯率延續昨日升值走勢，早盤再度回到31.5元價位，中午暫時收在31.588元、升值2.2分，台北外匯經紀公司成交量6.05億美元。

新台幣昨日在外資回頭買超台股、匯入資金下，匯價結束連3黑，今早以31.59元、升值2分開出，一開盤即站回31.5元價位，最高升抵31.563元。

主要亞幣走勢仍然分歧，其中，日圓兌美元匯率持續低頭、目前價位來到158.61；人民幣離岸價又站回6.95兑1美元價位；韓元則是先升後貶，走勢震盪。目前市場聚焦日本央行在連續兩日會議後的結論，尤其關注日央後續升息時點。

美國昨日公布聯準會（Fed）偏好的通膨數據PCE表現一如市場預期，通膨並未升溫，且消費支出穩健，顯示內需動能仍強；初領救濟金人數也持續減少，維持低檔，激勵美股續漲，美元指數則在98.36附近陷入整理。

