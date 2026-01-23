焦點股》精確：辦現增 股價攻漲停

電池盒廠精確（3162）將辦理現金增資，今天股價攻上65元漲停板，截至10:46分，成交量逾1.3萬張，掛漲停委買張數逾1470張。（精確提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電池盒廠精確（3162）將辦理現金增資，今天股價攻上65元漲停板，截至10:46分，成交量逾1.3萬張，掛漲停委買張數逾1470張。

為償還銀行借款，精確決議現增發行2100萬股，現金增資認股基準日為2月10日，最後過戶日為2月5日，停止過戶期間為2月6日~10日。

12月營收7.46億元，較去年同期成長8.12%，月營收已連續三個月突破7億，連續4個月創新高，累計1-12月營收77.69億元較去年同期成長63.50%，全年營收亦創下歷史新高。

精確新能源車電池盒訂單2025年新增長安汽車、上海一汽及北京汽車得一級汽車廠的訂單，今年一開春又獲得華為汽車的驗證，預計年中可以出貨，以華為每月超過近5萬台的新車銷售不僅可有效拉升精確年度營收。

精確2025年也切入AI伺服器水冷應用，目前已通過數家AI伺服器客戶浸沒式液冷櫃及不鏽鋼分水器技術驗證，相關產品已開始小量交貨。

