台灣電子零件助俄侵略 賴清德：將加強出口與貿易管制

賴清德今日出席電器空調影音購物展。（記者方賓照攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士世界經濟論壇演講時，公開點名台灣的電子零件流向俄羅斯、助俄侵略。總統賴清德今日回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，並已加入歐美國家制裁俄羅斯的行列，願意進一步加強出口與貿易管制，防止商品透過第三國、隱匿最終用途而流入俄羅斯，以實際行動保護烏克蘭。

賴清德今日出席電器空調影音購物展，並在展前接受採訪。針對電子產品流入俄國、助力侵略一事，賴清德表示，台灣與烏克蘭人民站在一起。除已加入歐美國家制裁俄羅斯的行列，也依據國家政策進入烏克蘭執行人道救援任務。同時，也有台灣的年輕人選擇前往烏克蘭與人民並肩作戰，甚至因此犧牲了寶貴的生命。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，在未來戰爭結束之後，台灣也願意與歐美友盟國家共同投入烏克蘭的重建工作，期望澤倫斯基總統將訊息轉達給台灣，台灣願意進一步加強出口與貿易管制，防止商品透過第三國、隱匿最終用途而流入俄羅斯，以實際行動保護烏克蘭。

賴清德也說，祈求上帝保佑烏克蘭，願和平能夠早日到來，讓人民儘速遠離戰火。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法