中租-KY通過SBTi新標 台灣金融產業首家

中租控股宣布，通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）審核

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（中租控股，5871）今（23）日宣布，通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）審核，確認符合1.5℃減碳目標與路徑，成為台灣金融相關產業通過「金融機構近期目標2.0版本（Financial Institutions Near-Term （FINT） Criteria Version 2.0）」首例。

SBTi在2024年中，發布金融機構「近期減碳目標設定指引」2.0版，並於同年11月底正式生效。新指引明確要求金融業必須全面達成全球升溫控制在1.5℃的目標，並以科學基礎的方法，規劃具體可行的淨零排放路徑。

根據規定，只要金融機構有超過5%的收益來自投資、放款或保險等金融活動，就必須透過調整投資與融資組合，發揮影響力，引導企業加速減碳轉型，達成淨零排放目標。

中租控股承諾，以2023年為基準，將在2030年達成「範疇1」和「範疇2」的溫室氣體絕對減量42%，｢範疇3」類別15投融資則設定強度減量目標，包括股權投資及中小企業融資，涵蓋不動產、化石燃料設備，以及鋼鐵與水泥工業等業別。中租將客戶合作，在2050年淨零排放為目標的前提下，優先於2030年完成階段性計畫。

中租控股已針對化石燃料轉型制定「去碳政策」，自2026年停止新的燃煤擴張活動、新增石油或天然氣專案或公司的融資等，並承諾逐步淘汰所有煤炭項目和公司。

為達成「範疇1」與「範疇2」減碳目標，中租控股自2014年起依循國際標準，陸續導入ISO 14001環境管理系統，2016年導入ISO 50001能源管理系統，2020年導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，藉由計畫性、系統性，依循管理系統持續改善，並於2023年完成台灣公務車輛全面汰換為低碳排油電混合車，設定2030年台灣全公司據點使用100%綠電目標。

為推動「範疇3」溫室氣體減排，中租控股協助中小微型企業客戶，提升營運能力與實踐ESG，包括連續舉辦13屆中小微企業策略論壇，出版4本中堅實力書籍，與台灣經濟研究院合作推動中小企業ESG自評輔導，與媒體推動ESG共學圈課程，及中小微企業ESG研究報導。

