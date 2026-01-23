英特爾崩潰！陳立武自爆認良率遠未達標 坦白全說了

英特爾（Intel）22日美股盤後公布上季財報。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）22日美股盤後公布上季財報，整體表現優於華爾街預期，但本季財測遠低於市場預期，執行長陳立武也坦言「我們的良率與生產製造表現未達我的標準」、「公司需要時間和決心才能扭轉頹勢」，消息拖累英特爾股價在盤後一度崩跌達13%。

英特爾公告，預估本季營收將介於117億至127億美元（約新台幣3705億元至4022億元），低於分析師平均預估的125.1億美元（約新台幣3961.9億元）；預估每股盈餘達損益兩平，而市場原本預期為每股獲利5美分至8美分。

陳立武在與分析師的電話會議中表示，公司要完成轉型需要「時間與決心」，「我們正走在一條為期多年的轉型旅程上」。

《華爾街日報》報導，該公司也令分析師失望，因為缺乏關於英特爾14A製造技術的下1代晶片的客戶消息。對此英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）表示，英特爾一直在等待大客戶，因此暫緩對其下一代製程14A進行大規模投資。

同時，英特爾受困於良率問題，使得履行訂單更加困難。先前《路透》在報導中提到，英特爾18A製程生產的晶片中，僅有一小部分良率達到可供客戶使用的水準。

陳立武回應，18A的良率符合公司內部規劃，雖然目前看到了每月7%至8%的良率提升，但「仍低於我希望看到的水準」，尚未達到行業領先標準。

陳立武坦言，市場需求「相當強勁」，公司也正全力修復製造問題，但英特爾在第4季已消耗了大量庫存，「我們的良率與生產製造表現未達我的標準」，他說：「我們必須改善這一點。」

Wedbush Securities股票研究董事總經理布賴森（Matt Bryson）表示：「市場對英特爾可能迎來轉折點一直抱持高度樂觀，但聽到良率仍然困難，這並不是一個好的開始。」

此外英特爾高層表示，公司對於與AI晶片搭配使用的伺服器中央處理器（CPU）需求暴增感到措手不及。即使工廠已滿載運轉，英特爾仍無法跟上需求，導致高獲利的資料中心銷售機會流失，而新款PC晶片正在提升量產良率，又進一步壓縮利潤空間。

陳立武也表示，英特爾最終面臨的是執行力的挑戰。他說：「整個團隊正高度專注於改善這一點…坦白說，我們需要把執行做得更好」。

