磁性元件與無線充電模組後市看俏 聯寶看今年營收雙位數成長

磁性元件廠聯寶（6821）昨日舉行年終尾牙，董事長譚明珠（右）與總經理譚偉傑（左）樂觀看待今年營收有雙位數成長。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕磁性元件廠聯寶（6821）昨日舉行年終尾牙，董事長譚明珠受訪時指出，2025年外部經營環境變動劇烈，包含銅、錫、銀等原物料價格上漲，以及DRAM供應緊張所帶來的成本與交期壓力，皆為產業營運帶來不小挑戰，總經理譚偉傑也說，雖然目前被動元件產品漲價風起，不過，聯寶磁性元件中使用的銅原料比重低，暫不漲價，但無線充電模組價格今年已漲價約兩成，樂觀看待今年營收有雙位數成長。

去年聯寶全年營收5.82億元、年成長2.84％，寫下創歷史新高。譚明珠表示，公司持續深化磁性元件核心技術與研發量能，相關產品廣泛應用於LAN、無線基地台及PoE供電架構，並受惠歐洲電信市場景氣回升，以及各國加速推動網通升級計畫，帶動旗下PoE電源變壓器及LAN類變壓器出貨動能穩健成長。

面對全球產業正逐步邁入新一輪成長曲線，AI應用快速起飛，她認為，聯寶在AI相關領域將不缺席，目前已推進多項新產品的新應用布局，特別是1000W等級的電源模組將問世，體積僅姆指大小的1KW高功率電源模組，後續可導入AI伺服器相關應用，強化AI供應鏈關鍵元件布局與長期競爭力；至於無線充電模組領域，聯寶除穩固大健康（如運動健身器材與手持醫療設備）利基市場外，更將應用版圖延伸至智慧生活（家俱、智慧家電、IoT/穿戴裝置）、休閒娛樂（賭博機台、遊戲周邊）及工業應用（電動工具）等多元場域，全面搶攻智慧連接時代的充電商機。

展望2026年，譚偉傑指出，聯寶營運策略以AI相關應用、高功率電源模組及智慧模組解決方案為核心推進方向。在網通領域方面，隨著Wi-Fi 7逐步進入商用階段，並朝向Wi-Fi 8規格演進，高頻寬與低延遲應用需求持續提升，聯寶提前布局新一代通訊標準所需的高頻磁性元件，同時，DOCSIS 4.0規格預期將於北美市場逐步放量，帶動有線電視及寬頻設備升級需求，聯寶亦已完成相關產品布局，樂觀看待今年營收可達雙位數成長。

