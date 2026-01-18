台積電領漲台股創新高 紅包行情熱

台積電領漲台股創新高紅包行情熱。（擷取自元大投顧）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台美關稅底定、晶圓龍頭大廠台積電（2330）法說報喜雙利多加持，台積電股價大漲2.96%、收在1740元，台股也同步刷新歷史新高紀錄、站上三萬一千點大關之上，紅包行情銳不可當；法人認為，AI仍是布局的重點產業，接下來5日均線與成交量將成為重點觀察指標。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在內外利多激勵之下台股強勢上漲，加權指數週五盤中再度改寫高點，盤面下亦有39檔個股股價盤中同步創高，而千金股雖然未能維持在30檔，但仍有29檔個股股價穩居千元大關之上，且有6檔超過900元的準千金股，包括重電、散熱、量測儀器、半導體設備等，都是搭上AI浪潮的重點產業。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，今年美國五大雲服務企業（CSP）資本支出有望持續創高，加上AI晶片（GPU + ASIC）總出貨量預估成長38%，AI主題依然是目前確定性、成長性、市場規模都最佳的科技投資主題。而以輝達2026下半年將推出的Rubin平台規格來看，運算晶片、通訊設備、電力設備、散熱設備、記憶體仍是2026年的AI主軸，且因AI產品規格及供應商能力要求提高，產業集中度及龍頭企業利潤率提升，「以硬體為主軸並聚焦龍頭企業」將是2026年科技投資的最佳策略。

元大投顧分析，台股氣勢如虹而保持多頭架構未變，後續投資人可多留意量價結構，短線主要追蹤5日均線是否有守，做為上攻多頭力道之強弱依據，此外，成交值更不宜萎縮，若是追價意願不強，上檔幅度恐將被打折扣。

