供氣不中斷！經部︰3、4月天然氣船到位、美氣6月交貨

經濟部譴責網路不實資訊，重申天然氣船調度已經到位，保證供氣供電不中斷。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕網路捏造天然氣船資訊散播台灣能源不足的謠言，經濟部今（14日）譴責造謠生事行為，並重申目前3、4月份的天然氣船量已全數調度到位，國內供氣供電無虞，絕無外界謠傳電力不足的問題。

經濟部強調，面對荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，已責成中油積極尋找替代氣源，並透過「提前調貨」、「亞洲調貨」及「市場買現貨」等三大備援方案，已補足3、4月份卡達氣源原規劃進口的22船次天然氣缺口，目前所掌握的天然氣船都按照期程如期抵台卸收，經濟部也將持續要求中油密切掌握各船運輸狀態，確保如期送達。

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行政院長卓榮泰已請經濟部啟動5月替代氣源調度作業，而中油已在今年2月10日與美國最大LNG出口商 Cheniere 公司簽署長達約25年的LNG買賣契約，預計自今年6月起交貨，2027年起每年可購買至120萬公噸。

經濟部說明，中油、台電之間有緊密的供需聯繫及預警機制，可掌握市場需求變化。目前國內氣源充足，台電公司各發電機組皆依既定排程進行操作，天然氣發電並無降低，同時台電公司已備妥具體因應方案，包含強化機組運轉維護、合理調度水力機組、實施需求面管理措施等，今年上半年日間備轉容量率可維持10%，夜間則可維持7%，確保我國供電穩定。

經濟部再次重申，面對內容誇大或刻意曲解的訊息，民眾可透過政府官方網站掌握正確資訊，切勿隨意轉傳未經確認的內容，以免造成社會恐慌或誤解。經濟部嚴正譴責部分人士刻意曲解、散播國內將斷氣斷電等虛假訊息的行為，並呼籲社會各界共同抵制不實資訊的散播，以維護國內公共資訊環境的理性及正確。

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