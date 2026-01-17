台股牛氣衝天 小心籌碼面轉趨凌亂

投信業者表示，台股創歷史新高，AI與科技股領漲，本周累計狂漲1119.74 點（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台美關稅達成協議激勵下，加權指數本周累計狂漲1119.74 點，收在3萬1408.7 點。不過，投信法人提醒，由於融資餘額持續上升籌碼漸亂，盤勢震盪的機率也將提高，短線震盪將加大。

本周大盤再創歷史新高價，漲幅達3.7%；投信表示，台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，引領台股多頭行情走高。

請繼續往下閱讀...

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，沈建宏指出，由於AI趨勢帶動下，投資人對1月中下旬起台灣與美國的科技公司財報與法說樂觀期待，且市場預期新的FED主席將維持上半年寬鬆貨幣環境，投資氣氛仍偏正向。

不過，他強調，短線需留意的是，融資餘額4月底降至2097億元後，8月融資快速攀升，至12月底高達3434.1億元，至1/15又增至近3600億新波段新高，籌碼面持續轉趨凌亂，預期短線震盪將加大。

後市盤面關注的變數包括：第一、美國聯邦法院對川普的關稅政策違法，後續上訴的結果？

第二、川普將宣布新的FED主席人選，是否改變市場對FED降息的預期？第三、美國與台灣其他重量級企業財報以及法說會展望。

投信表示，基本面上，預期台股企業獲利在今年第二至第三季將有強勁表現，因此，對於1月台股可正面看待。

不過，台股波段漲幅已大，融資餘額持續上升籌碼漸亂，盤勢震盪的機率也將提高，預期個股表現將優於大盤表現，選股不選市。

類股操作上，看好AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料；美國設廠受惠股；低軌道衛星；高股息殖利率族群；機器人與自動駕駛；製鞋等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法