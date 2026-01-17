提前請領舊制勞退 我的勞保年資會變少嗎？

勞工退休後可領的「2筆錢」，一筆是勞保老年給付、一筆是勞工退休金（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部先前曾釋疑，目前全國35萬參與勞退新制、但仍保有勞工退休金舊制年資的勞工，可以在滿「在同一事業單位工作15年以上且年滿55歲」等前提，且雇主同意下，提前請領舊制的退休金。不過，有勞工擔心，若提前領了舊制退休金，勞保的年資是否會減少？進而影響未來領取老年年金的金額？

勞動部強調，勞工退休後可領的「2筆錢」，一筆是勞保老年給付、一筆是勞工退休金，二筆錢是不同性質，勞工退休金要怎麼領，不會影響勞保老年給付的資格。

請繼續往下閱讀...

A先生詢問，他在目前的公司工作已25年了，前面有5年的舊制退休金年資，今年也滿55歲，如果想跟公司結清這5年的年資，勞保年資也會減少嗎？25年的勞保年資是不是會變成只有20年？

勞動部官員指出，勞工退休金是一種強制雇主應給付勞工退休金的制度，而勞保是「勞工保險」，自開始工作起都要參加的一種社會保險。外界常提到的「勞保」，其給付範圍包含生育、傷病、失能、死亡及老年給付，勞工最常關心「退休後可領多少？」就屬於老年給付的範圍。

因為98年1月1日起實施「勞保年金」，以Ａ先生已在目前的公司工作達25年，他投保勞保的年資至少就有25年，屬於「98年1月1日前有勞保年資」的勞工，可以選擇「一次請領老年給付」或「老年年金」，這屬於｢保險給付」，能領多少給付，就看勞保的「投保年資」有多長。

至於「勞工退休金」，則屬於個人的退休金，在94年7月1日勞退新制實施前，勞工必須在同一家公司工作到退休，雇主才會依據年資、平均工資計算最高45個基數的退休金，如果勞工中途轉職、被開除，或是公司倒閉，退休金就泡湯。

在94年7月1日施行勞工退休金條例（勞退新制）後，政府要求雇主每月依據勞工的工資，提撥至少6%至勞工個人專戶，由勞動基金運用局管理運用，具可攜性，每年3月則依據前1年的基金操作績效分配收益，勞工專戶裡的錢愈多，可依據投報率分配更多紅利，退休後的退休金也愈多。

對A先生而言，他工作25年，已經參加勞工保險年資達25年，等到65歲可請領給付的年紀，可選擇一次請領老年給付，或是依據投保年資請領老年年金，這是屬於「勞工保險」的部分。至於退休金則有2筆，一筆5年的舊制退休金目前提存於雇主的專戶中，5年年資有10個基數；另一筆勞退新制的個人專戶，則是由勞動基金運用局管理運用，專戶所有權屬於勞工，勞工年滿60歲即得請領退休金，能領多少，要看個人專戶裡的本金及分紅金額而定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法