「台美關稅」全球都在關注！1文看外媒說了什麼

〔財經頻道／綜合報導〕台灣與美國關稅談判，成為全球注目焦點，在公布台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家後，不只台媒，全球各大媒體都在報導此事，有報導認為，這項協議象徵華府與台北關係回溫，為企業方面提供有利的定心丸。

台美關稅談判達成最終協議，完成MOU簽署，台灣關稅降至15%且不疊加，並在《232 條款》架構下取得最優惠待遇。但作為交換，台灣半導體與科技企業將對美投資2500億美元，並由台灣政府提供赴美投資企業2500億美元信保。

外媒關注台美關稅

《華爾街日報》報導指出，美國與台灣簽署協議以提升美國的半導體產能。根據協議，美國對台灣銷美商品的關稅將從20%下調至15%，同時對於赴美投資的台灣晶片公司給予關稅豁免。不過，也些分析人士卻認為，要在美國建立具實質規模的全球半導體供應鏈，將需要數十年時間，且成本高昂。

英國《金融時報》則以美國與台灣達成貿易協議，並與2500億美元晶片投資掛鉤角度報導，指出根據協議條款，台灣的半導體與科技公司將在美國進行2500億美元的「新增、直接投資」，以擴大美國在晶片、能源與人工智慧（AI）領域的生產與創新能力。

此外，台灣政府還另提供至少2500億美元的信貸擔保，以促進台灣企業加碼投資。對此《金融時報》認為，對比白宮去年警告若外國企業不投資美國製造，將對半導體課徵史無前例的100%關稅，這項台美協議象徵華府與台北關係回溫。

《CNBC》則表示，台美這項協議為過去1年一直苦於應對川普政府半導體關稅政策不確定性的晶片公司、科技企業提供定心丸，也激勵全球晶圓代工龍頭台積電繼續在美國本土興建更多工廠。

《路透》以「台灣力圖成為美國關稅協議中的人工智慧戰略夥伴」為標題，並採訪台灣經濟研究院院長張建一，張建一說：「台灣是美國公開宣布給予晶片及相關產品最優惠待遇的第1個國家，這凸顯了華盛頓將台灣視為半導體領域的關鍵戰略夥伴。」

而《ABC News》報導表示，金史帕丁（King & Spalding）律師事務所合夥人的馬傑魯斯（Ryan Majerus）分析，台灣面臨來自中國的持續威脅，達成協議並加強與美國的關係，在其中發揮了重要的作用。

《BBC》報導也指出，美國智庫大西洋理事會全球中國中心非常駐研究員宋文笛表示，他認為此次是台灣政府兼顧多方利益與觀感的成功談判。他說，帳面上的關稅優勢，維護了台灣產業相對於日韓歐等競爭者的領先地位，整體而言，此結果對台美關係的穩定是加分項。

