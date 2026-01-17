美股收盤》市場憂地緣政治風險加劇！道瓊跌83點 台積電ADR收紅

週五道瓊、標普500及那斯達克指數下跌，費城半導體指數上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週五在震盪交易中幾乎收平，市場正在權衡美國總統川普關於聯準會和地緣政治的最新言論。道瓊工業指數下跌83.11點、0.17%，那斯達克指數和標普500指數小幅下跌0.06%，費城半導體指數則上漲1.15%，台積電ADR收紅0.22%、收在342.40美元。

綜合外媒報導，本週對投資人而言消息紛雜，從聯準會獨立性受到威脅，到伊朗和格陵蘭地緣政治風險的加劇。週五美國總統川普表示，如果某些國家不配合格陵蘭島問題，他可能會對其徵收關稅，進一步加劇了地緣政治風險。本週標普500指數下跌0.4%，道瓊指數下跌0.3%，那斯達克指數下跌0.7%。

週五晶片股表現不俗，台積電公布第四季財報亮眼表現，美國和台灣達成貿易協議，台積電股價領漲。其他晶片公司如博通上漲2.53%，AMD上漲1.72%，輝達則下跌0.51%。

下週財報季將全面展開，包括Netflix、嬌生、英特爾在內的多家巨頭將發布財報。由於週一是馬丁路德金恩紀念日，美國股市休市，投資者在長週末前也謹慎地進行大手筆投資。

道瓊工業指數下跌83.11點或0.17%，收49359.33點。

標普500指數下跌4.46點或0.06%，收6940.01點。

那斯達克指數下跌14.63點或0.06%，收23515.39點。

費城半導體指數上漲90.11點或1.15%，收7927.41點。

