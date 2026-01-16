原來教人打麻將也能賺錢！她晚上下班斜槓 副業年收入高達105萬元

國外一名女子靠著教人打美國麻將當作副業。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在高通膨與生活成本居高不下的環境下，發展副業已成為不少上班族增加收入的重要策略。然而，副業帶來的額外現金流，是否真的是一項「划算的投資」，正引發更多反思。美國一名科技業銷售主管分享自身經驗，她現今靠著自由接案寫作和教人打麻將當作副業，其2025年的副業收入超過3.3萬美元（約105萬元新台幣），但在高強度工作節奏下，她坦言幾乎沒有完整的休息時間，也難以兼顧社交與家庭關係，無形中增加心理壓力與焦慮。

《商業內幕》（Business Insider）報導，該名上班族原本主修新聞學，畢業後進入科技業銷售體系，17 年來從基層業務一路升任銷售總監。隨著家庭與育兒壓力增加，她於 2024 年重拾寫作，最初僅為親子網站撰寫無酬文章，後續成功轉為自由接案工作者，2024 年她透過幫多家媒體撰稿，共賺進 8995 美元（約28.6萬元新台幣）。

請繼續往下閱讀...

到了 2025 年，她大幅提高接案力道，全年收入增加至3萬411美元（約96.8萬元新台幣）。同時也開始教授美式麻將課程，這額外帶來 2902 美元（約9.23萬元新台幣）的收入。整體而言，她2025年副業收入全年超過3.3萬美元。

不過，從投資報酬角度來看，副業收入並非全數入袋。她指出，自由工作者須自行負擔所得稅外，還需額外繳納社會安全稅與醫療保險稅，所以實際稅後淨收入大約只剩近2萬美元（約63.68萬元新台幣）。

更關鍵的是「隱形成本」，為兼顧正職工作與家庭，她長期在清晨與深夜進行寫作，每日工時被切割成零碎時段，午休時間甚至用於安排採訪。麻將課程則多在平日晚間，每堂課連同交通與準備時間，需投入約 3 小時。

該名上班族坦言，就算她本來就習慣忙碌的生活，但在育兒、正職工作與副業3者同時進行的狀態下，她幾乎沒有時間真正休息與充電。副業也讓她沒有足夠時間投入在經營友誼與婚姻關係上，這無形中增加了壓力與焦慮，而她很清楚這對身心健康並不好。

她表示，副業確實能提高整體收入彈性，也有助於分散單一薪資風險，但若從長期理財角度觀察，時間與健康同樣是重要資產，不能只看金額高低。

展望 2026 年，她計畫降低副業投入比重，未來她仍會持續經營寫作或教授麻將副業，但會刻意壓縮工時，以換取更多可自由支配的時間。即使副業收入因此下降，她仍認為，這是更符合「長期報酬最大化」的理性選擇。她坦言，為了換取更好的工作與生活平衡，這樣的選擇絕對值得。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法