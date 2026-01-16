台美關稅談判15％不疊加 江啟臣：傳產仍面臨挑戰

立法院副院長江啟臣（右二）至大甲城隍廟參拜。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台美關稅談判達成共識，完成MOU簽署，台灣取得最優惠待遇，對等關稅15%且不疊加，此為對美國逆差國之中，最低的稅率。對此，立法院副院長江啟臣今早表示，台中市基本還是以傳統製造業為重，產業還是面臨挑戰，台中市腳踏車製造、零件等廠商，前幾天大甲幼獅工業區場協會理事長交接，廠商有提及，這波關稅對製造業衝擊非常大。

江啟臣今日早上至大甲城隍廟發放春聯受訪，他表示，台美關稅談判今天就算定案，黃金搶救期也已經過去，台灣產業只是從加護病房換到普通病房而已，如何康復、重新培養台灣競爭力及體力跟國際競爭，這是政府應提出的方向，強調挑戰尚未結束，而是從淘汰戰進到耐力戰。

江啟臣強調，沒有傳統產業會有高科技業嗎？所以整個產業鏈照顧，政府必須要拿出具體政策出來，否則就算談定，其實對產業未來及人民就業影響還是非常大。

針對232豁免條款議題，江啟臣說，這部分豁免，他覺得當然很好，因為台灣相關鋁、鐵、鋼製品都跟國安關稅有關，25％也是蠻高的，所有能豁免，跟日、韓在同一起跑點上，這是好事，但也一樣落後個5月。

江啟臣說明，對美投資5000億元，2500億元由廠商負責，另外2500億元則透過銀行授信，其實也都是台灣的錢，所以未來恐怕會面臨幾個產業上的挑戰，包含人力是否外移，尤其是高階人力，像是高科技到美投資，是否伴隨人才外移，另外還有金融成本變動等問題。

