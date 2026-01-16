外資美債版圖大洗牌！中國狂賣不停手 最新持有量曝光了

外國投資人持有的美債在2025年11月創下歷史新高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週四（15日）公佈了最新的國際資本流動報告（TIC）數據，顯示外國投資人持有的美債在2025年11月創下歷史新高，於連續2個月下滑後出現回升，主因是美國聯邦政府結束史上最長時間停擺後，市場情緒隨之改善。值得注意的是，中國已經連續9個月減持，其持有的美債規模來到2008年9月以來最低水準。

《路透》報導，美國聯邦政府於2025年10月1日關門，並持續停擺長達43天，創下歷史最長紀錄。此次政府停擺於2025年11月12日結束，當時美國總統川普簽署撥款法案，使政府重新運作。

請繼續往下閱讀...

根據美國財政部公布的數據，2025年11月外國投資人對美國公債的持有量約9.355兆美元，較10月的9.242兆美元有所增加，創下歷史新高。與2024年11月相比，年增率來到7.2%。

此次持有量增加，主要由日本、英國、比利時與加拿大所帶動。

日本仍是最大海外美債持有國，增持了26億美元，持有規模來到1.202兆美元，已連續11個月增持美國公債，創2022年7月以來最高水準。英國則增持了106億美元，持有美債總額來到8885億美元，為第2大海外美債持有國。

加拿大在11月同樣擴大其美國公債持有量，增加531億美元、月增13%，至創紀錄的4722億美元，為美國公債第5大海外持有國。這與2025年4月時的情況形成明顯對比，當時在川普對加拿大鋼鐵、鋁材及汽車加徵關稅後，加拿大持有的美國公債一度大減近14%，降至3684億美元。

至於中國11月則是減持61億美元，總額至6826億美元，持有總額創下2008年9月以來的最低紀錄；值得注意的是，雖然中國目前仍是美國公債第3大海外持有國，但自2025年初以來，其持有規模已減少逾一成。

比利時則增持126億美元，至4810億美元，為美國公債第4大海外持有國。

台灣部分，則是在11月增持30億美元，總額來到3125億美元，為第10大海外美債持有國。

從交易面來看，外國投資人在11月轉為買超美國公債，資金淨流入達856億美元，扭轉前一個月淨流出601億美元的局面。

美國10年期公債殖利率在2025年11月初為4.107%，至當月底下滑近9個基點，收在4.019%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法