全球首國取得232條款關稅優惠 鄭麗君：台灣享配額內零關稅

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台美關稅談判敲定，在232條款的關稅中，台灣成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君今天在美國召開記者會表示，232條款項目「美方尚未正式公布稅率」，也就是台美是在預設情境下磋商，最終獲美方承諾將給予台灣最優惠的待遇，配額內0關稅、配額外15%優惠關稅。

鄭麗君指出，在232條款關稅磋商中，我方面對的是，美國還沒公布最終稅率，所以台美是在一個預設情境下，就未來美方可能制定的關稅進行磋商。美方承諾未來制定半導體及衍生品關稅無論是多少，都將給予台灣最優惠的待遇。

鄭麗君提及，美國政府近日針對極少數晶片，公布要課徵25%的232條款關稅，該行政命令指出未來將持續擴大至半導體及其衍生品。由於台美已經完成談判，台灣是全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇，可以免除高科技產業所面臨的不確定性。

鄭麗君說明，在232條款優惠裡，川普總統曾說過「投資免稅」，在此原則之下，輸美半導體及衍生品，美國會給台灣一個零關稅的2.5倍配額，也就是投資產能2.5倍配額裡都是零關稅，美方告知該配額量是優於其他國家。面對232條款的高關稅，我方同時爭取到配額以外的項目，可以享有15%關稅，這是美方已承諾的。未來若是低於15%，也將從其低者稅率給予台灣，亦即「台灣享有配額內零關稅、配額外15%關稅」。

赴美投資企業方面，鄭麗君表示，已爭取赴美投資企業營運所需的原物料設備、零組件，可豁免對等關稅及232條款關稅，將可降低在美投資營運的成本。另外，除了磋商半導體及衍生品外，232條款其他調查項目也取得優惠，美方給予台灣汽車零組件、木材15%不疊加的關稅，航空零組件則給予對等及232條款零關稅優惠。

鄭麗君指出，232條款其他調查項目，未來會在談判當中持續爭取優惠，整體而言，台灣是全球第一個就美國未來可能課徵的232條款關稅，成功取得最優惠的待遇，美國更是台灣半導體產業的重要戰略夥伴。

