中產必看！專家勸2026年最該避開5種「血本無歸」車款

《GOBankingRates》報導，2026年中產階級應該避免購買的5種車型。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕以中產階級收入生活，你深知能用到最後一刻的價值，然而，你可能不確定哪些車款是長期值得入手的，哪些是中產階級應該避開的。美國理財網站《GOBankingRates》為了幫助中產階級消費者避開踩雷，邀請汽車與消費專家分享，在2026年哪些車款最容易拖累中產家庭的財務，以下是中產階級在今年應避免購買的5類車款。

1.已過保固的二手豪華車：看到一輛Mercedes-Benz或BMW駛進自家車道，讓鄰居羨慕，誘惑力十足。尤其當你找到價格已經降下來的車款，誰會在乎它已經沒有保固？看似划算，但德國汽車城（German Car Depot）的老闆Alan Gelfand提醒，中產階級應避免購買所有已過保固的二手豪華車，尤其是德國或英國品牌，或任何系統複雜的車款。

Gelfand說，「許多豪華車（如舊款BMW和Mercedes-Benz）上市一段時間後價格下降，但維修費用仍高昂。」換句話說，雖然車價貶值快，但維修保養成本不降，二、三手車主往往要支付高額維修費用。他補充，空氣懸吊系統、電子模組和其他高科技零件隨著時間容易故障，「中產家庭常因維修這些關鍵系統而耗盡存款。」

2.大型SUV與卡車：Gelfand對大型SUV和全尺寸卡車也提出警告，但前提是「若家庭真的有需求除外」。如果你買了大型皮卡「以防萬一」而平日卻當通勤車使用，可能會為自己製造財務困境。他指出，「全尺寸SUV與大型皮卡的購車價格、保險費、油耗不佳，以及昂貴的輪胎、煞車與懸吊零件，使它們長期擁有成本高昂。」比較好的選擇可能是中型SUV或跨界車，不僅空間夠用，長期成本也低。

3.早期世代電動車：若你對2019至2021年出廠的電動車心動，Specialty Auto Parts USA Inc.行銷總監Ryan Salata建議再三考慮。第一、二代電動車的電池技術已有顯著進步，早期車型的二手價不穩定。他舉例「2020年Chevy Bolt新車價3萬7000美元，現在僅賣1萬4000美元，貶值62%。」

他建議選擇更可靠的車款，如三年車齡的Honda Accord、Toyota Camry或Mazda6，價格約2萬4000至2萬8000美元，通常可行駛至少20萬英里，維修成本也相對低，對中產階級購車更友善。

4.消費者抱怨頻繁的車款：在線上選車時，很容易被帥氣圖片吸引，但PissedConsumer.com消費研究主管Joanna Clark-Simpson提醒，中產階級購車也應關注抱怨模式。她說，「最大問題不是單一缺陷，而是問題反覆發生，像是反覆送修、服務步驟混亂、保固爭議。許多抱怨涉及電路或軟體問題，以及帳單與費用糾紛。」2026年的資料顯示，中產階級購車時應謹慎考慮Chevrolet、Tesla、Nissan、Toyota、Jeep和Honda部分負評車款。

5.跑車：跑車的吸引力無人能擋，但對普通上班族而言，你真的需要嗎？AutoInsurance.org汽車專家Melanie Musson提醒，「跑車貶值快，更像奢侈品而非實用通勤工具，也不適合惡劣天氣。」她補充，「這不代表完全不能買這些品牌，而是購買風險較高，應做好預算規劃。」

報導總結，對中產階級而言，最重要的是負擔得起、可靠、長期價值。避免購買高風險或不可預測成本的車款，能讓你不僅當下安心，也保障未來多年財務穩定。

