土方清運新制引爆亂象 何欣純盤點台中港收容空間與期程

〔記者張軒哲／台中報導〕「土方清運新制」今年元旦上路，卻因相關配套措施不足，造成土方之亂延燒，內政部國土署「加速營建剩餘土石方去化」祭出四項精進措施，台中港將撥出可納602萬立方公尺的收容場，以解中部土石放置需求，今日民進黨立委何欣純至台中港會勘，在台中港西碼頭南填方區規劃填方區收容土方。台中港務分公司總經理林春福說，針對台中港收納土方議題，會同步與台中市府溝通。

土方管理新制自今年元旦上路後引發爭議，業者反映GPS系統配套不足、電子聯單系統不穩定、場域量能不夠，導致土方無處可去，各地引爆土方之亂。

台中港務分公司15日公布，將撥出可納602萬立方公尺的收容場，以解中部土石放置需求，並分成兩區域，其中南填方區約可收容211萬立方公尺，現已向環境部申請收取標的物變更，另一塊則待環評審核。對此，立委何欣純要求，台中港務分公司加快速度，並同步與台中市政府溝通，確定管理細節。

台中港務分公司副總工程司謝診安表示，短中期方案於台中港西碼頭南填方區配合中央及地方政府土石方去化與流向管理措施，辦理港區外營建剩餘土石方收最終填築作業。長期方案於台中港外港區擴建計畫第一期環評範疇，正辦理二階環評審查，環評通過後，可合法收受港區外土石方作業作為最終填築。

